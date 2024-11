A napokban hirdették ki az Év természetfotója pályázat eredményeit, a legjobbnak ifjabb Lőrincz Ferenc, kaposvári búvárfotós alkotássa bizonyult. A küzdelem című fotón egy pisztráng és egy sarkvidéki szemling küzdenek egymással egy ausztriai hegyi tóban.

Az év természetfotója nyertese: A küzdelem.

Fotó: Ifjabb Lőrincz Ferenc

A kaposvári fotós ezzel a felvétellel már szerepelt a Magyar Sajtófotó pályázaton, ahova három felvételt küldött be és második lett a természet, tudomány kategóriában.

Szépen szerepelt a kaposvári fotós - az év természetfotója díj járt érte

A Natur Art kiírásán is több felvételével szerepelt, a Pontyszerelem címet viselő fotója az Élet a vízfelszín alatt kategória első helyezettje lett. – Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, mivel kategóriát már nyertem ezen a versenyen, de az Év természtefotója még sosem, mondta Ifjabb Lőrincz Ferenc. Hozzátette: különleges ez a győzelem azért is, mert édesvizi fotóból kevesebb van világviszonylatban, mint óceáni vagy tengeri képből. De Lőrincz Ferenc is kevés ilyen fotót készít, mert sokszor nem adottak a körülmények a jó képhez. – Nehéz olyan fotót csinálni, amikor elég jók a látási viszonyok, közel is tudok menni az állathoz, amely nyilvánvalóan mozog a vízben és elsősorban ősszel és télen lehet ezeket a képeket elkészíteni. Ilyenkor viszont sok állat vermel, tette hozzá. Ifjabb Lőrincz Ferenc gyakorlatilag már mindent kipróbált víz alatti fotózásba, dolgozott óceánban, tengerben, de a Balatonban vagy a gyékényesi bányatóban is.

Az év természetfotója díjazott lett a Pontyszerelem.

Fotó: Ifjabb Lőrincz Ferenc

A pályázatra 2825 érvényes kép érkezett 143 szerzőtől. A díjakat a Magyar Természettudományi Múzeumban adták át, ahol a nyertes alkotások január 30-ig meg is tekinthetők.

Az eseményen bemutatták Az év természetfotói – Magyarország 2024 című kötetet is. A könyv idén is két nyelven, magyarul és angolul jelenik meg, s ebbe bekerült egy másik somogyi fotós Gerlecz László felvétele is Spóra szivárvány címmel. A fotón egy légyölő galóca szivárványos spóráját kapta lencsevégre a nagyatádi alkotó.

Az év természtfotója kiadványba került a Gerlecz László: Spóra szivárvány

A naturArt, a Magyar Természetfotósok Szövetsége 2024-ben immár 32. alkalommal hirdette meg Magyarország, és a régió legnagyobb nemzeti természetfotó pályázatát. A pályázat célja hazánk, a Kárpát-medencei ökorégió, és Földünk természeti értékeinek, csodálatos élővilágának, tájainak, valamint a természet ritka pillanatainak bemutatása, és ezen keresztül a természetvédelmi és biológiai ismeretterjesztés segítése, a társadalom szemléletének formálása és esztétikai értékítéletének fejlesztése.