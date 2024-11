Nem tündérmese, hanem a valóság, hogy Festetics II. Tasziló és Lady Mary Hamilton boldog szerelmi házasságban éltek, írja a Likebalaton. Házasságkötésük körül több pletyka is keringett, az egyik ezek közül az volt, hogy Tasziló kártyán nyerte el feleségét a monacoi hercegtől. Ez persze nem igaz, Tasziló sokat járt Angliában, nagy lovasként tagja volt az angol jockey clubbnak, egy fogadáson pillantotta meg Lady Mary Hamiltont, és azonnal szerelemre lobbant iránta.

Egy különleges ajándék a szerelemért

A szerelmi gesztusok különböző formában öltenek testet. Egy fenyőfasor ültetése talán szokatlannak tűnik, de Tasziló gróf ezzel az ajándékkal szeretett volna maradandó emléket állítani feleségének, akit mélyen szeretett. A 900 fenyőcsemetét a keszthelyi Festetics-kastély és a fenékpusztai major közötti út mentén ültették, hogy Lady Mary kedvenc időtöltésének, a kocsikázásnak hódolhasson ezen a festői úton. A fenyők idővel olyan hatást keltenek, mintha Toszkána lankái közt barangolnánk, amit Mary különösen kedvelt. A fenyőfasor ma már védett, és romantikus séták kedvelt helyszíne, de futók, kerékpárosok és lovasok is szívesen használják. Fotó: Mihály Szilvia

Több, mint egy romantikus séta

A Fenyves-allé, melynek 95 százalékát feketefenyők alkotják, nemcsak a romantikus gesztusok jelképe, hanem Keszthely történelmének is kiemelkedő része. A 6 kilométeres út nemcsak a Festeticsek szerelmi történetét meséli el, hanem a keszthelyi történelembe is betekintést nyújt. A fák között sétálva elhaladhatunk a Szendrey Júlia emlékház mellett, ahol Petőfi Sándor feleségének, Szendrey Júliának édesapja gazdatisztként szolgált. Az emlékház látogatása is tovább fokozza a romantikus hangulatot, hiszen a szerelem és a történelem fonódik össze ezen a területen.

Toszkán hangulat a Balatonnál

A Fenyves-allé feketefenyői idős korukra ernyőszerű lombkoronát növesztenek, amely még inkább toszkán hangulatot áraszt. Lady Mary Hamilton, aki a festői angol tájképekhez volt szokva, biztosan nagy örömmel fogadta ezt a csodálatos ajándékot férjétől, amely nemcsak az ő, hanem az utókor számára is emlékeztetőként szolgál a Festetics család mesés szerelmi történetére. A fenyőfasor valódi időutazásként is felfogható, hiszen általa egy pillanatra megidézhetjük a régi idők romantikáját, amikor egy ilyen ajándék még többet jelentett, mint bármilyen ékszer vagy drága ajándék. Festetics II. Tasziló gróf 900 facsemetét ültetett feleségének, Lady Mary Hamiltonnak, hogy Toszkána hangulatában kocsikázhasson! Fotó: Mészáros Annarózsa