Jubileumi, huszadik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Pannonfíling Mozgóképes Találkozót, a nívós mezőnyt felsorakoztató filmszemlén Helstáb Martin Decens disznóságok című filmje nyerte el a nagydíjak közül a második helyet, valamint a PannonGroteszk-különdíjat is. A Veszprémben tartott rendezvényre az országból és a határon túlról érkezett rengeteg nevezésből az előzsűri 18 filmet válogatott a versenyprogramba. A nagy múltú filmfesztiválnak immár második éve a veszprémi FOTON Audiovizuális Centrum adott otthont, a rövidfilmeket nézőkkel teli teremben mozivásznon vetítették. Helstáb Martin, Kaposváron, Csoma Sándor és Borbás Dávid osztályában végzett filmrendező Decens disznóságok című kevert technikájú rövidfilmjét a zsűri a nagydíjak közül a második helyezéssel, valamint a PannonGroteszk különdíjjal is kitüntették.

Helstáb Martin átvette az elismerést a filmszemlén. Fotót készítette: Baky Dániel

Abuszrdítás került a főszerepbe a filmszemlén

Utóbbi a filmfesztivál évente változó tematikája szerint idén az abszurditást, a szokványostól eltérő, furcsa humorú művet kereste, így nem véletlenül esett a valódi szalonnából animált, beszélő vaddisznóról szóló fekete komédiára a választás. A díjjal Debreczeny Zoltán helyi képzőművész festmény-kollázsa is járt. Helstáb Martin a Pannonfíling filmfesztiválon legutóbb 2018-ban a Sok-sok Festék című elvont dokumentumfilmjére kapott PannonPortré különdíjat. A Decens disznóságok című 8 perces rövidfilmje 2023-ban debütált a rangos 63. Zlíni Nemzetközi Filmfesztiválon. A különleges animációs technikákat keverő film egy vaddisznó megéléseit követi nyomon, aki egy vadász fogságába esik. A zsűri kiemelte a film humorán, és kiválóra írt párbeszédein túl a természet rejtett oldaláról felrajzolt képét, ami közelebb viheti a nézőt egy környezettudatos szemlélethez.

A film női főszereplője Zsigrai Eszter képzőművész, korábban több filmes és képzőművészeti alkotáson is dolgoztak együtt a rendezővel. Az alkotópáros az elmúlt egy évet Málta szigetén töltötte, ahol Helstáb Martin a Warner Bros Stúdió sorozatain és filmjein dolgozott, a nemrég megjelent Gladiátor 2 stábjával. Második nagyjátékfilmjét már a mediterrán szigetországban elkezdte forgatni, a bábokat szerepeltető vígjátékot az idei télen fejezi be Magyarországon. A most díjazott kisfilm jövő év elején kerülhet online nyilvánosságra, a nagyjátékfilm 2025 második felében a mozikba.