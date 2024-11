A Csak őszintén, drágám egy kétfelvonásos dráma, melynek középpontjában egy szerelmi háromszög áll. A műfaj a díjnyertes amatőr színjátszóktól ugyan szokatlan, de a premiert követően nyugodtan állíthatjuk, hogy nem rossz választás. Ezt a darabot is Orbán Erika, újságíró, a színkör vezetője írta, aki a pénteki bemutatót követő közönségtalálkozón elárulta: az élet írta a történetet.

A háromszög főszereplői közönségtalákozón beszélték ki magukból az élményeket.

Szerelmi háromszög kérdésekkel

– Pont olyan a történet, mint a mindennapi életünk, hiszen néha sírunk, néha nevetünk még olyankor is, amikor nem kéne, mert úgy érzi az ember, hogy elege van mindenből és felejteni akar. Érzelmi hullámvasútra ültettük a nézőket, nagyon örülök, hogy így sikerült – mondta Orbán Erika, aki írta, rendezte a darabot és szerepel is benne. Ő alakítja Zsóka, az egyik főszereplő Gréta édesanyját. – Nagyon szerettem a jelenetem Erikával, ezt az anya-lánya párost nagyon megkedveltem – emelte ki Veress Zsuzsanna, aki Gréta formálta a darabban. Az ő barátnője a Kaveczki Andrea által színre vitt Józsa. A két nő már nem is lehetne különbözőbb, de mégis a legjobb barátnők maradtak. Legalábbis a felszínen ezt láthatja a néző, de ahogy halad előrébb a történet kiderül, hogy nem minden arany ami fénylik. És az évtizedes titkok, ha felszínre kerülnek, könnyen elszabadul a pokol.

Hullámvasút a drámában poénnal fűszerezve.



Az előadás utáni közönségtalálkozón elhangzott, hogy Zsóka és Gréta dinamikus kapcsolatával könnyen lehet azonosulni. – Zsuzsi lehetne a lányom, van annyi korkülönbség köztünk és van is egy hasonló korú lányom. Úgyhogy bizton állíthatom, az anyák szeretnének valamit elérni a lányaikkal, oda szeretnék őket eljuttatni, ahova nekik nem sikerült – mondta Orbán Erika.

Dráma komédiával fűszerezve

A Csak őszintén, drágám című darabból kiderül, hogy habár az anyák sokat várnak el gyerekeiktől, de egy ponton azt is el kell fogadniuk, hogy ő egy másik személyiség, ezért lehet, hogy egészen mást akar az élettől. Zsókának is szembe kell ezzel néznie, hiszen sokszor vicces szituációban, de láthatja a néző, amint lánya fellázad ellene. Az SK Színkör ugyanis nem hazudtolta meg önmagát és a komoly témákat feszegető színdarabba néhány vicces elemet is csempészett, amin önkénytelenül is elmosolyodott a közönség.