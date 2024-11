Klencsár Gábor, kaposvári fotós, vállalkozó amikor csak teheti, egzotikus utazásra indul. Ezúttal Kambodzsában tölti napjai, közösségi oldalán folyamatosan oszaja meg az érdekesnél érdekesebb élményeit a hétköznapi emberek között.

Legutóbb Phnompenből, Kambodzsa fővárosából jelentkezett. Az ország délkeleti részén, a Tonleszap, a Mekong és a Baszak folyók találkozásánál fekvő város utcáin még békasültet is lehet kapni. A különleges gasztro-élményről videót is közölt a kaposvári Fotós.

Amint Klencsár Gábor hazaér, természetesen bővebben is beszámolunk egzotikus kalandozásairól Délkelet-Ázsiában.