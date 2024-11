– A kilencvenes évekre nyúlik vissza a kapcsolat az erdélyiekkel, több alkalommal volt akkoriban kiállításuk Kaposváron. Az ottani galéria vezetőjével, Botár Lászlóval régóta szakmai kapcsolatot tartunk, így kerülhetett sor a most megrendezett tárlatra is – mondta el Halmos Klára, a Kapos Art Képző-és Iparművészeti Egyesület titkára. A Vörös András rendezte tárlat pályázatok útján valósulhatott meg, és öt fős küldöttség utazott a kiállítás megnyitóra.

A csíkszeredai Megyeháza Galériában mutatkoztak be a Kapos Art művészei.

A kiállítást Szabó Zsófia művészettörténész nyitotta meg, amelyet nagy érdeklődés kísért, több ottani képzőművész is megtekintette a tárlatot, valamint szakmai tapasztalatcserékre is sor került. A delegációt Csíkszereda alpolgármestere látta vendégül, aki bemutatta a Kapos Art tagjainak a város kulturális tevékenységét és jövőbeni terveit.

– Hazafelé tartva Nyergestetőre is tettünk egy látogatást, ahol 1999-ben egy kopjafát állított az egyesületünk, az 1848-as hősök előtt tisztelegve. Időről -időre tiszteletünk tesszük ezen a helyen, szívügyünk Nyergestető. Most is egy koszorút helyeztünk el a kopjafánál, valamint a a közeli Történelmi Kávéház tulajdonosának kedveskedtünk egyik kiadványunkkal – tette hozzá Halmos Klára.