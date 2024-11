Iskolánkban harmadik éve szervezzük a programot azzal a céllal, hogy a gyerekek jobban megismerjék a saját népi hagyományaikat, illetve hogy az alsóbb éves zeneiskolás növendékeink társaiknak is bemutassák, hogy a népdalok nem csak a népi hangszereken, hanem a klasszikus zene hangszerein is jól szólnak – mondta el Bogáthy Gábor, a katolikus zeneiskola vezetője. A program szervezője a koncert előtt hozzátette, hogy az alsó tagozatban tanítók és a zeneiskolai tanárok segítségével olyan programokat állítottak össze, amely a gyerekek életkorához illeszkedve játékosan vezeti őket a népi kultúra sokszínű világába.

Labirintusjáték, képes bingó, puzzle, sőt, még szabadulószoba is volt a Szent Márton-napi hagyományokhoz kapcsolódóan. Daltanulás és hangszerkészítés is várt a gyerekekre, utóbbbin dióhéjból kasztanyettát is készítettek.