– Örülök, hogy somogyi vonatkozású írások is olvashatók a könyvben. Már a mottó is egy szép Fekete István-sóhajtás: „… boldogok voltunk, ámbár ezt nem tudtuk, hiszen éppen ezért voltunk boldogok.” Milyen érzés volt Göllében, az egykori kántortanító házában járni vagy Gárdonyi kapcsán szőlősgyöröki, Latinovits kapcsán pedig balatonszemesi emlékeket idézni?

– Fekete István gyermekkorom óta szerelem. A göllei házban már az ezredforduló környékén jártam a szüleimmel, évekkel az újratemetés előtt. Azóta visszajáró vagyok. Kaposvári barátaim igazolhatják, ha náluk vagyok és tehetem, elmegyünk Göllére és kilátogatunk az író sírjához. S ha már Kaposvár: a keleti temető is visszatérő célpont, Molnár Csilla szépségkirálynő vagy Rippl-Rónai sírjához már bekötött szemmel odatalálok. A hegyi tanár, Martyn Róbert személye is kedves számomra, különleges ember lehetett, mindig meghat, ahogy a kaposváriak emlékeznek rá. Valószínűleg a legendás Csiky Gergely Színházról tudok a legtöbbet, Koltai Robi is sokszor és sokat mesélt erről. Nagyon izgatna egy kiadvány készítése Kiss Istvánról, az egykori kaposvári színészről, sok anyagom van hozzá. Balatonszemes a második otthonom, évtizedek óta kötnek hozzá emlékek. Ennek eredője egyébként éppen a Latinovits-vonal: miatta kerestem fel anno először a települést, és aztán ott is ragadtam. Ha nyáron időben végzünk a munkahelyen, gyakran autóba vágódunk, a hátsó ülésekre éppen befér a két kempingágy, és irány Szemes. Fürdés, lángos, séta, éjszaka pedig haza. A parton eszembe jut, mit írt a színészkirály ugyanitt, rég elhalt balatoni ismerőseiről, éppen fél évszázaddal ezelőtt: „Ha a víz kagylót, kecskekörmöt, kavicsokat, tört csecsebecsét hord a fövényre, ez a tört édes világ réved föl a kései napsugárban. Simogatom a tudatlan visszajáró lelkeket. Én is erre járok majd vissza. De ki tudja, tört szívem miket mesél az áldott régi partokon? Ki érti, akkor majd, a kavicsok lelkét? Ki érti a régi mesét, régi álmot, ki érti az elsüllyedt világ üzenetét?” Én igyekszem érteni. Somogy különleges hely számomra.