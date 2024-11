A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola koncerttermében, egy próba után tudtunk beszélgetni Ludmány Gézával. A karnagy, aki gordonka tanár is, három másik nyugdíjas zenepedagógussal próbált a fonyódi művészetek találkozója elnevezésű rendezvényre, melyet november végén szerveznek majd meg. Ludmány Géza érdeklődésünkre elmondta, már azon is meglepődött, hogy egyáltalán a Prima-jelöltek között szerepelt, mert egyébként sohasem akarta „fényezni magát”.

Ludmány Géza Prima-díjat kapott Fotó: Muzslay Péter

– Igyekszem mindig alaposan, minél körültekintőbben dolgozni – emelte ki Ludmány Géza. – Mindig is arra törekedtem, hogy ha valami nem sikerült, akkor ne másokban keressem a hibát, hanem megtaláljam az okát magamban. Folyamatosan figyelem azt, hogy mások mit csinálnak jól és jobban, mint én. Ezekből sokat tanultam az elmúlt évtizedekben, a megszerzett tudást pedig beépítettem a karnagyi munkámba – mondta a karvezető.

Ludmány Géza arról is beszélt, nagyon sok példaképe van a karnagyok és a karmesterek között, akik sokszor egy apró mozdulattal is lenyűgöző dolgokat tudnak kihozni az együttesükből. – Amikor egy karnagy alig mozdul meg, de mégis el tudja érni, hogy a húsz, ötven és száz fős együttes egyszerre és kiváló minőségben szólaljon meg, az a hallgatóságnak döbbenetes élmény– hangsúlyozta a kaposvári karnagy. – Példaképe Párkai István a Zeneakadémia volt tanszékvezetője, karnagya, de valami apróságot mindenkitől lehet tanulni – tette hozzá Ludmány Géza.

Nyitott szemmel és füllel keresi utódját Ludmány Géza

A Vikár Béla Vegyeskar karnagya elmondta, nehéz abbahagyni a zenei munkát annak, akinek élete részévé vált, azonban el kell gondolkodni azon, hogy kinek adná át szívesen a karnagyi feladatokat. – Nehéz utódot találni, ehhez sok mindent figyelembe kell venni – mondta Ludmány Géza. – Elsősorban a kórustagok véleményét, mert ha ők valakit megszeretnek és elfogadják a személyét, akkor szívesen hallgatnak rá. Ezért nyitott szemmel és füllel járok, és nézem, hogy ha egyszer sor kerül rá, akkor ki lehet az a személy, aki utánam irányíthatja a vegyeskart – tette hozzá a karnagy. Ludmány Géza arról is beszélt, azon is folyamatosan dolgozik, hogy fiatalokkal bővítse kórusát, ez viszont nem egyszerű feladat. Azt vette észre, hogy a fiatalokat ugyan érdekli az éneklés, azonban számtalan más lehetőség és külső hatás éri őket. Sajnos a sok kitartást, fegyelmet igénylő énekkari munka, a választható tevékenységeik közt, egyre hátrébb sorolódik.