– Mindenszentek és halottak napja kapcsán útnak indul szinte az egész ország. Hogyan készülnek ezekre a napokra a temetőkben?

– Minden évben ez a legfontosabb időszak a Somogy Temetkezési Kft. életében. Harminchat sírkertet üzemeltetünk szerte a vármegyében. Valamennyit elő kell készíteni arra, hogy a megnövekedett látogatói számot fogadni tudjuk. Csak a kaposvári temetőkbe ezekben a napokban több tízezer emlékező érkezik, sokan többször is ellátogatnak szeretteik sírjához. Már egy hónapja megkezdődött a munka a sírkertekben: parkrendezéssel, falevelek összegyűjtésével telt az elmúlt időszak. A kollégák a hosszabbított nyitvatartás mellett ügyeletet tartanak, segítséget nyújtanak a sírhelymegváltásokban, figyelnek a biztonságra és a temetők rendjére egyaránt. Nemcsak a temetői dolgozók, de a civil- és egyenruhás rendőrök is jelen lesznek a sírkertekben. Leg­gyakrabban virágok és mécsesek lopásáról számolnak be az emlékezők, főként azokban a kisebb sírkertekben, ahol nincsenek figyelő szemek.

– Hogyan viszonyulunk ma a mindenszentek ünnepéhez és halottak napjához?

– Az emberek egy részénél egyfajta emlékezési ünneppé vált ez az időszak. Ilyenkor megmozdul az egész ország, útnak indulnak a családok. Sokszor a temető a rokonok találkozóhelyévé is válik. Egymáshoz igazodunk, hogy egy időben érkezzünk a sírkertekbe, hogyha az emlékezés, gyertyagyújtás alkalmával csak egy beszélgetés erejéig is, de találkozzunk a régen látott családtagokkal. Nem ritka ugyanis, hogy a rokonok egymástól nagyon távol élnek, s csak ezekben a napokban, évente egyszer tudnak találkozni. Ezért ezek a pillanatok felértékelődnek, nemcsak lelki megnyugvást adnak, hanem a viszontlátás örömét is. Öt országos temetkezési szervezet tavaly elindított egy összefogást, egy edukációs kampányt, amely idén is folytatódik „A halál nem tabu – beszéljünk róla!” elnevezéssel.

– Tanulni kell a méltó emlékezést és a halál elfogadását?

– Igen, a gyász folyamatát is tanulni kell. Arra igyekszünk felhívni a társadalom figyelmét, hogy a halál nem lehet tabu. Beszéljünk a halálról, a végtisztesség fontosságáról és az öngondoskodás jelentőségéről. Országszerte több száz temetőben helyeznek ki plakátokat, de nyomtatott tájékoztató kiadvánnyal is készülnek.

– A Somogy Temetkezési Kft. és a Somogyi Hírlap idén is meghirdette fotópályázatát. Miért különleges helyszín a fotósok számára a temető?

– Ez már a 12. fotópályázat. A sírkertek olyan egyedi környezetet adnak, ahol az elmúlást tudják megörökíteni. Az amatőr és profi fotósok jellemzően az elhanyagolt temetőket vagy katonasírokat fényképezik le. A képekkel értéket is teremtenek, hiszen a fotók a sírkertek történetét, változásait is dokumentálják.