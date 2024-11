Voltak, akik még a különtermekben próbáltak, mások már izgatottan várták a színpadra lépést a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában. Somogy, Zala, Baranya és Tolna vármegyéből csaknem 100 rézfúvós diák és felkészítő tanára érkezett az intézménybe.

– Már több versenyen is indultam, talán most már nem vagyok annyira lámpalázas – mesélte fellépése előtt Csik Ráhel, aki négy éve tanul vadászkürtön játszani. – A nővérem járt énekelni ide a kaposvári zeneiskolába, akkor jött az ötlet, hogy én is csatlakoznék hozzá, de inkább valamilyen hangszert választanék. Nagyon szeretem a vadászkürt tompa, búgó, gyönyörű hangját – folytatta a növendék.

Mintegy 100 rézfúvós diák és felkészítő tanára érkezett a zeneiskolába Fotó: Szabó Gabriella

Horváth Zétény még csupán másfél éve tanul vadászkürtön játszani, de szívesen megmutatja tudását versenyeken.

– Az egyik barátom harsonázott, akkor kaptam kedvet a zenéléshez. Ugyanazt nem szerettem volna, így esett a választáson a vadászkürtre. Nagyon szeretek ezen a hangszeren játszani. A mostani versenyre több hete készültem – mesélte a fiú.

Fotó: Szabó Gabriella

Ötödik alkalommal rendezték meg a rézfúvós versenyt

A Fehérvári József Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Versenyt ötödik alkalommal rendezte meg a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A megmérettetésre 24 alapfokú művészeti iskolából érkeztek a növendékek.

– Fehérvári József iskolánk volt pedagógusa, az ő nevéhez fűződik a fúvószenekarunk megalapítása. Ezzel a versennyel is tisztelgünk munkája előtt – mondta Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatóhelyettese. – A gyerekek képzettségüknek és koruknak megfelelően több kategóriában álltak zsűri elé. Mindenki egy kötelező és egy szabadon választott művel készült trombitán, vadászkürtön, tenorkürtön, baritonkürtön, harsonán vagy tubán – folytatta Szabó Klaudia.

Fotó: Szabó Gabriella

A trombita a legnépszerűbb

A legnépszerűbb hangszer a trombita volt, az indulók csaknem fele ezzel a hangszerrel lépett színpadra. A háromtagú szakmai zsűri több szempontot is figyelembe vett a produkciók pontozásakor.

– A legkisebbeknél nézzük a kiállási stabilitást, azt, hogy miként fogja a hangszert a gyermek, jól szólaltatja-e meg, valamint, hogy mennyire tudja fejből játszani az adott művet. A nagyobbaknál, akik már komolyabb darabokat adnak elő, náluk több szempontot figyelünk még részletesebben. A célunk az, hogy építő kritikákkal, a pozitívumok kiemelésével ösztönözzük a növendékeket a további fejlődésre – mondta Solymosi Péter trombitaművész, a zsűri egyik tagja. Mint hozzátette: fontos, hogy a fiatalok örömmel zenéljenek, legyen ez számukra hobbi vagy gondoljanak akár későbbi zenei továbbtanulásra.