Megszámlálhatatlan díj és elismerés, kétszáznál több koreográfia, számos külföldi és hazai fellépés fűződik a nagysikerű együtteshez, amellyel a vármegye hírnevét öregbítik hét évtizede a Somogy Táncegyüttes tagjai. Az elmúlt időszak legsikeresebb koreográfiáiból Turi Endre, az együttes jelenlegi vezetője állította össze az jubileumi előadás, és az est programját.

A Somogy Táncegyüttes jubileumi előadásán az egyesület minden időszakából láthatott a közönség egy-egy koreográfiát. Fotók: Lang Róbert

– Egy nagy családi ünnepre jöttünk ma össze, a somogyosok családjának születésnapjára – kezdte köszöntőjét Szita Károly polgármester. – Már 25 évvel ezelőtt is köszönthettem őket, és most is vannak itt olyan táncosok, akik akkor is felléptek, illetve olyanok is, akik akkor még meg sem születtek, de ma már színpadon állnak. Ettől szép ez a közösség, s attól, hogy munkájuk szívből jön, és szívekhez ér el. Legyenek büszkék arra, hogy a somogyosokhoz tartoznak– ezekkel a szavakkal köszöntötte Szita Károly polgármester az együttes egykori és mai tagjait, akiket minden egyes koreográfia után szűnni nem akaró tapsvihar ünnepelt az Örökhagyók című gálaesten.

– Büszkék vagyunk arra, hogy 75 év alatt soha nem volt gazdátlan az együttes, folyamatosan működött, mindig volt koreográfus, vagy tánckarvezető, aki irányította az együttes tevékenységét. Hét generáció, kétszáz táncos áll ma színpadra. Sok régi táncos jött össze ismét, ez mindenki számára nagy öröm ilyenkor, de sajnos vannak olyan barátaink is, akik nem tudták vállalni a fellépést– mondta el Csíkvár Gábor az együttes művészeti vezetője, majd hozzátette, hogy a napokban megnyílt fotókiállítást is úgy állították össze, hogy méltóképp reprezentálja az egyes korszakok táncosait, és a legemlékezetesebb pillanatokat.

Teltházas előadásokkal tervez a Somogy Táncegyüttes

– Három teltházas előadást tervezünk, valamint egy baráti találkozót is szervezünk, mint minden ötödik évfordulón – tette hozzá az együttes művészeti vezetője. Rónai Csabáné a legidősebb generáció táncosa, a Somogyhoz való ragaszkodása több mint hatvan éve tart. Táncosként, tánckarvezetőként, jelmeztárosként és az alapítvány elnökeként kötődött az együtteshez.