Gyermekkora óta gyűjti a somogyszili emlékeket Lesz Gyula, aki lányával együtt rendszerezte és dolgozta össze mintegy ötven év munkáját.

– Lokálpatriótaként mindig is érdekelt a falum múltja. Már gimnazista koromban írtam egy tudományos dolgozatot Somogyszilről, de diplomamunkáim is mind-mind a településhez kapcsolódtak – mesélte Lesz Gyula, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltárában rendezett könyvbemutatón.

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltárában mutatták be Somogyszil történetét Fotó: Szabó Gabriella

– Már kisgyerekként nagyon szerettem hallgatni az idősek visszaemlékezéseit, főként azokét, akik megjárták az első világháborút. Így, amikor az iskolában tanultam erről, már ismerősek voltak az események és a helyszínek, mint Doberdó, Isonzó – folytatta Lesz Gyula.

Somogyszil már az államalapítás után létezett, a 11. és a 12. században is említették nevét különböző adománylevelekben – hangzott el a könyvbemutatón.

Lesz Gyula kisgyerekként is szerette hallgatni az idősek visszaemlékezéseit Fotó: Szabó Gabriella

– Házfelújításokkor, lomtalanítások alkalmával, ha érdekes dologra bukkannak a tulajdonosok, akkor szólnak nekem és megyek is. Egyházi és világi emlékekre, régi iratokra, fényképekre egyaránt találtam már így – mondta Lesz Gyula.

– Nemcsak a már meglévő, összegyűjtött anyagból dolgoztunk, hanem levéltári forrásokból is. A célunk az volt, hogy napjainkig bemutassuk Somogyszil történetét. Természetesen ez, a közelmúltban megjelent könyv leginkább azoknak szól, akik a település lakói vagy valaha azok voltak – mesélte Lesz Éva történész, főlevéltáros. – Számos érdekességre bukkantam a kutatások során, a többi között ilyenek voltak a tanácsi jegyzőkönyvek. Az 1950-es évekből származó iratok a korabeli társadalmi és ideológiai viszonyokat is bemutatták. Például azt is felírták, hogy ki, milyen módon próbálta megúszni a beszolgáltatást – idézte Lesz Éva.