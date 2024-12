– Óriási öröm, hogy advent első vasárnapja ismét összehozott bennünket, és megtöltötte városunk főterét – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere ünnepi beszédében. – A közösség ereje és az ünnepi fények együtt varázsolják különlegessé ezt az időszakot – fogalmazott a polgármester, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Kaposvár belvárosa az ünnepek alatt még inkább megérdemli, hogy legalább egy sétát tegyenek az érdeklődők, hiszen a város szívében a karácsonyi fények és díszek mindenkit elvarázsolnak.

Fotó Lang Róbert

Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere közösségi oldalán közzétett videóban tette közzé, hogy több mint 20 kilométernyi fényfüzér és 2 millió izzó öltözteti díszbe Kaposvár utcáit, és idén számos új fényattrakció is várja a látogatókat.

Az adventi vásár már hagyományosan a tér központjában várja az érdeklődőket, házi készítésű hurka és kolbász, valamint házi panírba forgatott halak közül választhatnak a térre látogatók – mondta Babai Tamásné, az egyik büfé vezetője. A hagyományos karácsonyi ízek mellett egyedülálló finomságokkal is találkozhatnak az érdeklődők. Az idei szezonban a klasszikus forró csokoládék mellett alkoholos mézeskalácsos és popcornos forró csoki is kapható – árulta el Forró Zsófia. Hozzátette, hogy idén a fiatalabb korosztályra is gondoltak, és így unikornisos forró csokival, várják a gyerekeket.