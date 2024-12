A magyar modern festészet kiemelkedő alakja volt a 20. században Galimberti Sándor és Dénes Valéria. Ígéretes pályájukat 1915-ben bekövetkezett tragikus haláluk törte derékba. - 1914-ben Budapesten a Nemzeti Szalonban a házaspárnak megrendezték a nagy kiállítását, ahol számos művüket megismerhette a közönség – mondta Géger Melinda, kaposvári művészettörténész. Ezt követően Kaposváron is bemutatták festményeiket. Valószínűleg Rippl-Rónai József járta ki a Turul Szállóban ezt a kiállítást. Ez csak egy pár napos tárlat volt, amire a sajtó élénken reagált.

Kaposvári festők életmű-kiállítása a Nemzeti Galériában

Korabeli cikkek szerint anyagilag is szép sikernek bizonyult a kiállítás, tehát adtak el műveket.

A házaspár festményei közül sok elveszett vagy megsemmisült külföldön, de idehaza is több festményük lappanghat.

Galimberti és Dénes halálát követően 1918-ban Kassák Lajos szervezett egy emlékkiállítást. Utána azonban több évtizedig elfelejtették őket. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban 2003-ban, Galimberti születésének 120. évfordulóján rendeztünk egy tárlatot, amely összefoglalta életművét és bemutatta a tragikusan fiatalon elhunyt festő megmaradt képeit

– folytatta Géger Melinda.

A Magyar Nemzeti Galériában a közelmúltban nyílt életmű-kiállításon Galimberti Sándor és Dénes Valéria festményei mellett a festőművész első felesége, Lanov Mária, és édesapja, Luigi Galimberti művei is láthatók. - Kimagasló, különleges alkotások kaptak helyet a budapesti kiállításon, ahol azok a Galimberti-képek is megtekinthetők, amelyeket a festő Kaposváron, Rippl-Rónai József vendégeként készített. Hiszen a két alkotót nemcsak a festészet, hanem szülővárosuk, Kaposvár is összekötötte – mondta Géger Melinda. - Galimberti Sándor 1908 őszétől 1909 tavaszáig volt a Róma-villa vendége. Itt alkotta meg az Enteriőr Thonet-székkel és Gauguin metszettel című művét, amelyen ugyan emberalak nem látható, a festményen szereplő tárgyakban, bútorokban viszont érzékelhető Rippl-Rónai jelenléte. Ez a kép ennek a három művésznek, mint a 20. század eleji modern művészet három nagyságának, Galimberti, Rippl-Rónai és Gauguin egységének különleges szimbóluma – mondta a művészettörténész.