Lola bejegyzéseit olvasván azt gondolhatnánk, M. Ilona kötelességének tartotta a férje írói tevékenységével kapcsolatos történések, pontosabban írói termése „mozgásának” regisztrálását. A levelezések rögzítése Máraiék kiterjedt és bensőséges személyes kapcsolatrendszeréről tanúskodnak, s az álmok is állandó szereplői a naplónak. Köztük a Vilmával, a segesdi barátnővel közös álmok…

– Segesd Ilonának nemcsak esküvői színhelye volt, hanem barátnőjének, Vilmának az otthona is, ahol Lola gyakran, hosszabb időre is meglátogatta, amely hely talán nemcsak a szeretett barátnő miatt vonzó, szinte idilli számára, hanem a boldog együttlétnek a színtere is, amire jó szívvel gondol, s erről mindig szívesen és szeretettel ír a naplójában is – tartotta fontosnak megjegyezni Czinkné Bükkösdi Valéria, mivel az esküvő-történet segesdi előzményeinek és egyéb személyi vonatkozásainak is utánajárt.– Magyarországról Máraiék 1948-ban emigrálnak, 1949 márciusában érkeznek Svájcba, ekkor ezt írja: „Csak hálával köszönhetem meg ezt a csodát, ahová hoztak. Visszakaptam Vilmáék elveszett paradicsomát. Ugyanaz a stílus, rend, kényelem, még a fürdőszobamérleg is olyan, mint a (…) segesdi lakásban volt!”

Vilma annak a Seres Istvánnak a felesége, aki a segesdi Széchényi-uradalom bérlője volt 1934-től, apja, Schlesinger István után. Az ifjabb Seres István, aki 1936-ban magyarosította nevét, 1934 óta bérelte a gróf 3500 magyar holdas birtokát. Felesége, Schulz Vilma és Lola a bécsi Mädchem Lyzeums Hilda Guneschbe járt középiskolába, amely az egyik legelőkelőbb leányiskola és internátus volt abban a korban. Itt életre szóló barátság szövődött a lányok között, de Vilma 1944-ben a koncentrációs táborban meghalt. Emlékét azonban Lola őrzi gondolataiban, álmaiban, a fiaival való szoros kapcsolatával. A két Seres fiú, miután hazajöttek a munkaszolgálatból, rövid időre Segesdre is visszatérnek, aztán hamarosan Ausztráliába emigráltak. György textilgyáros lett, Tamás pedig, akit Lola Tommyként emleget, Tim Seres néven nemzetközi díjakat nyert bridzsbajnok.