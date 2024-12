Itt ez az óra, ez a mutatója, vedd meg a sorsketyegőt, / Hogyne akarna, mindenki akarna venni még egy kis időt – tukmálja zsákmányát Bodrogi Gyula, az ócskás a Vidnyánszky Attila rendezte Esthajnal című cigányballadában. A Nemzeti Színházban óriási sikere van Szarka Tamás sűrű szövésű darabjának, Bodroginak meg hatalmas a respektje a folyton odébb álló cigánykaraván előtt. Kabátját szélesre tárva árul aranypénzt és ezüstkanalat is, miközben ezt énekli: „Itt a kabátom, benne a világom. / Minden megvehető. / Szinte, de szinte minden igaz benne, bár nemigen hihető.” Ám mielőtt az első felvonást lezárandó, tovább gördülne pluszkerekekkel közlekedési eszközzé tett kényelmes fotelje, megjegyzi: Most szünet következik, menjetek a büfébe, egyetek-igyatok, fogyasszatok sokat, mert a művészetből nem lehet megélni. A büfét is én üzemeltetem.

Fotó: Nemzeti Színház

Felzúg a taps; a „vájtfülű” közönség érti a fricskát, hiszen néhány hónappal az ősbemutató előtt attól volt hangos a sajtó: az Operaház büféje bevételének növelése érdekében a főigazgató elrendelte, hogy az eredetileg egyfelvonásosra komponált Carmina Buranát ketté kell vágni egy félórás szünettel…

Figyelem a 90 feletti Bodrogit, a Nemzet Színészét, számtalan színpadi produkció, film és tévéjáték szereplőjét; szavait, gesztusait, mimikáját, ráncait, sugárzó színpadi jelenlétét. Ámulok szüntelen azon, hogy még nem használta el teljesen az élet, s milyen örömmel játszik még most is. Aztán hirtelen beúszik elém egy csaknem negyedszázados kép a belső-somogyi rengetegben rendezett ünnepi vaddisznóhajtásról. A Somogybabod és Hács között lévő béndeki mogyorósban 60 standot jelöltek ki a vadászoknak. A Tuskósi dr. Bay Béla Vadásztársaság invitálta vaddisznóhajtásra mindazokat, akik ismerték a 93 évesen elhunyt dr. Bay Béla vívóbajnokot, a magyar olimpiai csapat egykori trénerét, aki nemcsak a sportnak, hanem a vadászatnak is sok tanítványt nevelt. Bodrogi Gyula volt a vadászat díszvendége.

A színész ezúttal otthon hagyta kedvenc csokornyakkendőjét, és terepszínű öltözetben, bőrnadrágban, vastag kesztyűben jelent meg a somogybabodi vendégház udvarán, ahonnan a menet némi szíverősítő után kipirosodva, hajnalban elindult. Sokunk egyik kedvence – aki lőtt már aranyérmes dám bikát is – ezúttal egy vaddisznót sem ejtett el. A délelőtti les után fájó szívvel el kellett hagynia Somogyot. Egy tévéstúdióba sietett; Voith Ágival és Harkányi Endrével volt felvétele.