Nem tollal kell írni, hanem szívvel…

Fekete Istvánt, a József Attila-díjas írót – feleségével és Bogáncs kutyájával – szülőfalujában temették újra, két korán elhunyt testvére mellé, a Szent Vendel-kápolna közelében. Gyermekei kérték, hogy a földi maradványokat hozzák el a Farkasréti temetőből, ezzel is teljesítve édesapjuk korábbi óhaját, miszerint számára a szülőföld jelentene végső nyugodalmat, hiszen szeretete határtalan határa Gölle volt. Mintegy másfélezren sereglettek össze az ország különböző pontjairól, s határokon túlról is, hogy tanúi legyenek az újratemetésnek, hogy leróják kegyeletüket a népszerű író ravatala előtt, akit az 50-es években fizikálisan is el akartak hallgattatni klerikális nézetei és a Zsellérek című regényben kimondott igazságai miatt, s akinek életműve mindmáig nem került helyére az irodalmi kánonban.

Egyre több látogatót vonz a göllei Fekete István Emlékház, ahol Banda Zoltán mesél az íróról

Fotó: MW

Most, születésének 125. évfordulójának évében érzékelhető némi pezsgés. Nemcsak a szülőfaluban, hanem életének több helyszínén – többek között Ajkán és Budapesten –, s a közmédiában is kiemelt szerepet kapott a születésnap: 1900. január 25. A rádióban a Chicagóban élő és apja nyomdokaiba lépett 93 éves ifj. Fekete István író, újságíró is megszólalt, aki szintén sokat tesz édesapja szellemi örökségének őrzéséért. Csakúgy, mint Bodó Imre nyugalmazott agrármérnök, aki Dombóváron, saját udvarán nyitotta meg anno a kisváros első múzeumát. A Fekete Istvánnak emléket állító tárlat egyre látogatottabb, mint ahogy a tornácos göllei szülőház is, ahol fényképek, személyes tárgyak keltik életre alakját, tablók idézik írói-mezőgazdászi pályáját. Persze az sem árt, ha avatott személy a tárlatvezető; jelesül a magyarszakos Banda Zoltán alpolgármester.