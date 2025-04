Teljes gőzzel beindult a fonyódi mozi

Három hete nyitotta meg kapuit a Cinema Fonyód, és máris a város nagyon népszerű kulturális helyszínévé vált. A Balaton déli partján, a Napsugár Kemping szomszédságában található mozi nem csupán filmvetítéseket kínál, hanem sokoldalú közösségi térként is funkcionál.​ A létesítmény 120 férőhelyes, könnyűszerkezetes épületében egy 28 négyzetméteres mikroperforált belga vetítővászon és modern digitális vetítőgép biztosítja a kiváló képminőséget.

Mozival és új közösségi térrel gazdagodott Fonyód kulturális élete. Fotó: Németh Levente

Fonyódra már nem csak a Balaton, mozi is csalogat

A mozi sikerét jól megalapozták a Fonyódon különösen népszerű filmvetítések az ország városait járó Mozgó Mozival, aminek korábban a Fonyódi Művelődési Központ adott otthont. A helyi kulturális palettát színesítő új filmszínházzal azonban az időszaki vetítéseket napi filmek váltották fel. Hiszen minden nap a legújabb filmek várják a látogatókat. Az első hetekben is premier filmekkel kényeztették a mozi szerelmeseit, bemutatták az Egy Minecraft filmet, de megnézhették a fonyódiak és környékbeliek a Csongor és Tünde című animációs filmet, a Gyilkos randit vagy éppen az Amatőr című akciófilmet is. A Cinema Fonyód különlegessége, hogy több mint mozi, hiszen a vetítővászon előtti pódium lehetőséget ad író-olvasó találkozók, filmklubok, stand-up estek és kisszínházi előadások megrendezésére is. ​Éppen ezért közösségi tér is, ami új színt hozott Fonyód város kulturális életébe, jelentősen bővült a kínálat és programlehetőséggel gazdagodnak a balatoni turisták a nyári szezonban még akkor is, amikor az időjárás nem teszi lehetővé a strandolást.