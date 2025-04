Száz táncos ropja együtt egy színpadon

A fonyódi rendezvény idén azért is különleges, mert a város új létesítményében tartják, miután eddig a gimnázium adott helyet a gálának, de a növekvő nézőszám miatt kinőtték a helyet.

– Öt korcsoportunk van, az óvodásoktól az egyetemistákig. Mintegy száz táncos mutatja be, amit az év során megtanult, magyar és erdélyi táncokkal is készülünk.” A művészeti munkát Sinkovics Zoltán vezeti, a gálán pedig a Nagybojtár zenekar kíséri majd a táncosokat, mondta el Bodóné Nagy Orsolya, az egyesület elnöke.

Új helyszínen, megújult formában tartják meg idén a fonyódi néptáncgálát. Forrás: Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület



A fellépők mellett a közönség soraiban szülők, fonyódiak és más települések táncegyütteseinek tagjai is helyet kapnak, hiszen a Fonyódi Betyárok aktív résztvevői a térség kulturális életének – fellépnek városi fesztiválokon, testvérvárosok rendezvényein, sőt, rendszeresen utaznak külföldre is.

Óvodáskortól jelen van a néptánc Fonyódon

A néptánc Fonyódon már az óvodától jelen van: a helyi általános iskola bázisintézménye a táncoktatásnak, a gyerekek testnevelés óra keretében ismerkednek a néptánccal. Az egyesületben jelenleg mintegy 110 fiatal táncol, tudtuk meg Bodóné Nagy Orsolyától.

A hagyományőrző, értékteremtő tevékenységet végző egyesület működését az önkormányzat is támogatja, így a ruhák beszerzése és a fellépések megvalósítása pályázati forrásokkal kiegészülve biztosított. A jövőben terveznek egy nagy, több tánccsoportot is megmozgató Folklór Fesztivált, hiszen nagy sikernek örvend a Tök Jó Napok keretében zajló néptánc program.