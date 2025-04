Aki Szennában járt, az biztosan nem hervadt el most sem!

A gyerekek önfeledten ugrándoztak a fűben, mezei virágokat gyűjtöttek, a szülők pedig élvezték a hosszabbra nyúlt hétvégét és a szabadságot. – A kisfiam nagyon élvezi a programot, a tojáskeresést, mi pedig szeretünk itt lenni, mert a látvány fantasztikus, mondta Vajda Eszter, akinek kisfia Andris azt is elárulta, hogy ő részt vett a tojáskeresésben és nem volt rest, ha már összefutottunk egy locsolóvers kíséretében meg is locsolt minket.

A szennai lányok nem úszták meg ilyen egyszerűen, ők vödörből kapták magukra a frissességet szolgáló vizet. S, habár eleinte még úgy tűnt, menekülőre fogják, végül hagyták magukat. Sőt a fiúk a locsolkodás után még táncra is perdítették őket. Nagy volt az érdeklődés a hagyományőrző locsolkodásra, a harangláb körüli terület teljesen megtelt látogatókkal, de a porta udvarán is kaptak a lányok még egy adag vizet a nyakukba, oda is szorgalmasan követte őket a látogatók sereglete.