Ő volt a magyar festő, aki vitorláson indult Afrikába – a Balatonról!

Kaposy Klaszek Ödön (1914-1996) neve ma már igencsak feledésbe merült, pedig számos érdeme mellett, sok szállal kötődött a Balatonhoz. De életpályája is sok érdekességet tartogat. 1938-ban végezte el a Képzőművészeti Főiskola festő szakát, nagy tanárok – köztük Rudnay Gyula kiváló festőművész – iránymutatását követve. Életútja Velencében folytatódott, ahol szintén művészeti ismereteit pallérozta. A második világháborút követően visszatért a fővárosba, ahol valójában csak rajztanárként dolgozhatott. Az 1956-os forradalom után el is hagyta az országot, Londonban telepedett le.

Kaposy Klaszek Ödön

Fotó: MW

Kaposy Klaszek Ödön és a Balaton örök vonzása

Rendkívül kalandos életutat járt be, amelyben több kapcsolódási pontja is volt a Balatonnal. Már édesapja, Klaszek Ödön is könyvet írt a tóról: 1921-ben jelent meg a Kaland a vadvizeken című cserkészregénye – sokszor tévesen fiának tulajdonítják a művet –, melyben cserkészek kalandozták végig vitorlásokon a nagy tavat és számos izgalmas történést éltek meg a viharos, nádrengeteggel övezett tónál. A veszélyekből cserkészügyességük mentette ki őket. Ifjabb Kaposy K. Ödön is már korán eljegyezte magát a vitorlázás tudományával, de a két háború közti időszakban bejárta szinte az egész világot: Görögországon, Törökországon keresztül kalandozott Észak-Afrikában és Szíriában, Egyiptomban egyaránt. Édesapja nyomdokán járva, úti élményeit érdekfeszítő kötetekben összegezte: Csavargó voltam, Kerékpáron Afrikában címmel, a kötetekben az illusztrációk is hangsúlyosak, amelyeket saját kezűleg készített. Személyes élményeit – melyek könyvalakban is napvilágot láttak ekkoriban – a Vizisport című lapban publikálta. Világutazásának okairól így írt: „Jó apám ugyanis kijelentette kereken, hogy a vitorlázásnak egyelőre idehaza vége. Nyelveket kell tanulni! Ha pedig vitorlázni akartok, menjetek a tengerre. Pénzt azonban ne kérjetek hozzá. Így voltunk aztán kénytelenek a Balatonról Olaszországba átteni a vitorlázás színhelyét. Csak odaérni volt egy kicsit körülményes, de viszont nem került többe, mint idehaza. Balatonlellén Gyurka öcsémmel biciklire pakoltunk, s mélyen megsértődve a zordon atyai kiutasítás miatt, útra keltünk. Utunk jól kezdődött, mert Balatonbogláron a hajót csak az utolsó pillanatban kaptuk el, hogy átjussunk Badacsonyig. A Balaton búcsúzóul olyan pazar viharban részesített bennünket, hogy viharvert kedvem kezdett tótágast állni, nem kis szégyenére vitorlás múltamnak.” Útját kerékpáron és vitorláson egészen Észak-Afrikáig folytatta.