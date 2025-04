A somogyi fafaragás mestere volt Nagy Ferenc – öröksége ma is él

Alkotásai közül kiemelkedőek a megható, vallási témájú munkái, amelyekben mind-mind visszaköszönnek a somogyi emberek vonásai. Láthatunk köztük stáció domborműveket, a Fájdalmas Szűzanya alakját, a megfeszített Krisztus szomorú portréját. De művészetére éppúgy jellemző volt a vidámság, a humor is: jó hangulatú életképein számos hétköznapi történetet szemlélhetünk. Művei a magyar honfoglalás időszakába is elkalauzolnak bennünket: láthatjuk Csaba királyfit, a Csillagösvényt és a Csodaszarvas regéjét, fából faragva, rendkívül aprólékos kimunkálással. Nagy tablóin és emberméretű szobrain kívül használati tárgyakat is készített, szintén művészi megformálással: nyakláncokat, karpereceket, dobozokat, sótartókat faragott. Ezen faragványait is miniatűr életképekkel díszítette. Munkáival külföldi kiállításokra is eljutott, faragott díszítései a debreceni Szent László templomban és magángyűjteményekben egyaránt fellelhetők. Életműkiállítása szülővárosában Tabon, a róla elnevezett Galériában tekinthető meg, ahol unokái kalauzolják végig az az ország minden pontjáról érkező látogatókat a rendkívüli és unikális életművön.

Nagy Ferenc egy különleges, természetes alapanyag használatával, művészi aprólékossággal és kimunkálással a magyar és a somogyi népművészeti hagyományok beépítésével, saját kezének munkájával olyan műalkotásokat teremtett, amelyek örökérvényűen mesélnek évszázados történelmünkről, amelyek művészi szintre emelték a somogyi fafaragás ősi mesterségét. S amelyek megtekintésével nem csak esztétikai élményben lehet részünk, hanem a képzeletünk is elrepít bennünket a szomorú és a vidám, a nehéz és a szép múltú somogyi ősök világába.