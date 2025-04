Még mindig nem tudod, mit csinálj húsvétkor? Adunk néhány tippet

Szombati programok (04.19.)

Nyakunkon a húsvét és a húsvéti programok.

Fotó: Pozsgai Ákos

Kaposvár

9 óra Húsvéti program Roli bohóccal Helyszín: Meistro lovasudvar

10 óra Húsvéti tojáskeresés és alpakaséta Helyszín: Noah Farm

9 óra Nyuszi csoki kereső kerékpártúra a Desedára Helyszín: Sportcsarnok

14:30 Nyuszifutás Helyszín: Városliget

21 óra Retro Fesztivál Helyszín: Sportcsarnok

Tab

21 óra Retro disco Helyszín: Zichy Mihály Művelődési Ház

Siófok

10 órától Húsvéti nyuladalom Helyszín: Fő tér

- Iszkiri zenekar koncertje,

- Nyúl-derby,

- Tojásfa díszítés,

- Óriás rántotta készítés,

- Gyermek aerial jóga bemutató,

- X-Press TSE bemutató,

- Molnár Andi és Fever műsora,

- Vastag Tamás koncert.

Szántódpuszta

9 óra Állati jó kastélynap Helyszín: Élő major

Balatonfenyves

13 óra Húsvét a lovardában Helyszín: Balatonfenyvei lovarda

Szőlősgyörök

10 óra Tulipánszüret Helyszín: TulipGarden Balaton

Ordacsehi

9 óra Berekjárás Helyszín: Berek Világa Látogatóközpont

Fonyód

20 óra Locsolóbál Helyszín: Vasútállomás

Kaposszerdahely

17 óra Feltámadási mise és körmenet Helyszín: Templom

Nagyatád

21 óra Szecsei Helyszín: Club vulcan

Vasárnapi programok (04.20.)

Balatonlelle

22 óra Mystech Welcome to the Jungle party Helyszín: Y Club

Szőlősgyörök

10 óra Tulipánszüret Helyszín: TulipGarden Balaton

Balatonboglár

19 óra Húsvéti bál Helyszín: Urányi János Sportközpont

Siófok

9:30 Húsvéti nyuladalom Helyszín: Fő tér

- VII. Tojás- és Nyúlfutam,

- Kid-nasztika,

- Húsvéti büfé,

- Tojáskirály választás, tojásevő verseny, tojáspucoló verseny.

- Happiness TSE műsora,

- C&M Dance Studió műsora,

- Élménytánc,

- Balássy Betty és Varga Feri gyermekkoncert

- V-Tech nagykoncert.

Kaposvár

19:30 Akela koncert Helyszín: Hang-ár

Rádpuszta

10 óra Családi nap Helyszín: Gasztro- és Élménybirtok

Hétfői programok (04.21.)

Visz

10:30 Húsvéti locsolkodás Helyszín: Rákóczi, Zrínyi, Petőfi és József Attila utca

Szőlősgyörök

10 óra Tulipánszüret Helyszín: TulipGarden Balaton

Siófok

13 óra Nyuszi parti Helyszín: Óriáskerék

10 óra Húsvéti nyuladalom Helyszín: Fő tér

-Húsvéti verselő gyermekeknek – Gyere és verselj nekünk!

- Húsvéti locsolkodás és karikázó a Balaton Táncegyüttessel

- Hagyományőrző Asszonyok előadása

- Airforce tánciskola bemutatója

- Brandnyúl koncert – Siófok Nagystrand, interaktív műsor animátorokkal és plüss nyuszival

- Tompeti és Barátai - Húsvét Tompetivel gyermekkoncert

Szenna

11 óra Húsvéti forgatag-hagyományos locsolás Helyszín: Skanzen

Balatonlelle

10:30 Húsvét a mólón Helyszín: Móló sétány (Szalay Cukrászda előtt)