Kevesen ismerik: csodálatos Mária kegyhely várja a zarándokokat a Balaton partján

Maga a szobor szemet gyönyörködtető, igényes műalkotás. Carrarából származó márvány (ilyennel dolgozott Michelangelo is), ez adja fenséges kisugárzását, egyben Szűz Mária időkön átívelő, örök jelenlétét ábrázolja. Jó azt elképzelni, hogy amikor mi már rég nem leszünk az élők között, a maradványaink is elporladnak, ez a márványszobor még akkor is itt fog állni, és Mária az elkövetkező nemzedékeknek is megnyugvást és vigaszt fog nyújtani. A karjainak gesztusa szuggesztív: egyik keze kegyelmet áraszt, a másikat pedig felénk nyújtja, mintha azt mondaná: járjatok velem.

Látszik, hogy a helyiek, Zamárdi lakói a szívükbe fogadták ezt a műalkotást. Hálával adóznak Mészáros Attila szobrászművésznek, aki megalkotta a Mária-szobrot, Ripszám János építészmesternek, akinek tervei szerint alakították ki a szobor környezetét, az adományozónak, és az Önkormányzatnak is, aki engedélyezte, hogy közvetlen a Balaton partján helyet kapjon az alkotás. A szobor környékén rend és tisztaság van. Látni, hogy hetente gyertyagyújtással és friss virággal tisztelik meg a környezetét.

A szobor jelenléte nem vallásos embereknek is lehetőséget teremt arra, hogy inspiráljon, hogy beszélgetéseket indítson el a hitről ebben a modern világban. Ezért ennek a különleges Szűzanya szobornak a jelenléte nagy ajándék a közösségszámára, Zamárdi számára. Túlmutat a puszta művészeten, kapcsolatot kínál az istenivel, és vigaszforrást kínál bárkinek, aki ezt kéri tőle.