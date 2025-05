Kodolányi János menedéke a Balaton

Ebben az időszakban Kodolányi János mint újságíró is tevékenykedett; szociografikus írásai a magyar vidék valóságát mutatták be. A népi ihletés mellett másik nagy inspirációja volt ekkoriban a finnországi élménye, melyet Suomi, a csend országa és Suomi titka című írásaiban rögzített. Az 1930-as években megszülető regényeinek központi témája pedig a magyar őstörténet, a honfoglalás időszaka lett. A Balatonhoz több szállal kötődött családja révén is. Nagyapjának Nemesgulácson volt kisebb birtoka, s bár a tóval csak később került meghatározó kapcsolatba, Balaton-szeretete már gyermekkorában felfedezhető: „A Balaton tengerként tárul föl előttünk. Partján sásrengeteg meg lomhán szárnyaló vízimadarak. A kéken villogó víztükör fölött fehéren csapongó sirályok. Az iszapban lustán heverésző bivalyok. Itt-ott fürdőházak sora s messze a vízbe nyúló pallók. Amott magányos vitorla lebeg. Az ég kéken borul a tájra, bodor bárányfelhők úsznak rajta, mint lebegő vattacsomók. S milyen csodálatos formájú hegyek!”

Kodolányi János nagyapjának Nemesgulácson volt kisebb birtoka, az író hazajárt a Balatonhoz Fotó: MW

Az akarattyai villát – az anyagiakban sosem dúskáló, hányatott sorsú Kodolányi – az 1930-as években vásárolta. Ide vonult vissza 1949-ben. Nehéz körülmények között élt és alkotott itt; erről tudósítanak levelei, melyeket az írótársaknak küldött. A magány, a nélkülözés, a diktatúra nyomása közepette ebben az időszakban írta többek között Jézusról szóló regényét. Akarattyai száműzetése 1955-ig tartott. S habár az 1960-as években a tiltott kategóriából átkerült a tűrt írók sorába, soha nem lett a rendszer kegyeltje, ráadásul az ekkor már nagybeteg írónak életminősége ebben az időszakban nagymértékben leromlott.

Kodolányi János zokszó nélkül dolgozott

Akarattyai aszkéta életéről igen szemléletesen így vallott önéletrajzi művében: „Dolgoztam keményen és zokszó nélkül Akarattyán, havonta néha 300 levelet kaptam és írtam, néha még többet. Kora reggeltől késő estig, mint régen, ültem az íróasztalom és írógépem mellett, és adtam tanácsot, feszegettem társadalmi, filozófiai, esztétikai kérdéseket, nem merültem ki és nem fáradtam bele, nem untam meg és nem roskadtam össze. Fát vágtam kint ónos esőben, és feleségem ölében cipelt be, mert a lábamra sem tudtam állni. Dideregtem az akarattyai kis szoba 12 fokos hidegében, és melengette kezem a parányi petróleumlámpa mellett, hogy fogni tudjam a tollat, forgatni a könyvet.”

Több tavi vonatkozású műve is ismert: Süllyedő világ és Visszafordulás című alkotásai Nemesgulácson játszódnak, Visszapillantó tükör című önéletrajzi írása pedig akarattyai éveit idézi. Hét évig tartott ez az akarattyai nélkülözés, melynek túlélésében sokat segítettek a barátai és a helyiek egyaránt. A írói munkát azonban nem hagyta abba, amelyhez minden nehézség ellenére megnyugtató hátteret adott a Balaton léte, közelsége.