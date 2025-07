Augusztusban ismét komolyzenei fesztivál lesz Kaposváron

Idén is lesz komolyzenei fesztivál Kaposváron. Augusztus 10–14. között immár 16. alkalommal rendezik meg a Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivált, amely idén is a komolyzene világklasszisait sorakoztatja fel, valamint változatos kísérőprogramokat kínál a látogatóknak. A fesztivál fő helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de Kaposvár belvárosának szabadtéri terei és a Református templom is megtelnek majd muzsikával.