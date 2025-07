Hitted volna? Böske lett a Balaton Tündére

Ugyanis nyaranta hagyománnyá váltak a különböző, hasonló jellegű megmérettetések. Az egyik leghíresebb a Színházi Élet által hirdetett Balaton Tündére választás volt 1925-ben és 1931-ben. Az 1931-ben megrendezett eseményen már sokan neveztek, a neves zsűri – melynek tagja volt a szépségkirálynő, Tasnádi Fekete Mária is – Neuländer Sárit, Szolnok szépét találta a legszebbnek. Udvarhölgyei lettek: Faragó Panni (Siófok), Bordy Bella (Debrecen), Szilvássy Lilly (Balatonlelle), Klózik Ilonka (Balatonboglár). Neuländer Sárit később Némethy Sáriként magyar filmek kisebb szerepeiben láthatta a közönség. Simon Böske aztán 1929-ben első lett a Miss Magyarország versenyen, így 19 esztendősen már ott állt 1929. február 8-án 16 nemzet lányai között, a párizsi Miss Európa megmérettetésen képviselve hazánkat. A címet megnyerte, első helyezettként nagy győzelmi mámor várta Budapesten, majd Keszthelyen is. A világhír ellenére a későbbiekben azonban nem kívánt élni ezzel a ranggal és visszavonultan élt, a civil életet választotta. Az 1930-ban kötött boldogtalan házassága után másodszor is férjhez ment, Jób Dánielhez, a Vígszínház igazgatójához, akivel sikeresen túlélték a holokausztot. Ám Böske egészségi állapota egyre rosszabb lett. Ezt követően családjával visszavonultan élt 1970-ben bekövetkezett haláláig.

A Balaton vidékén számos híresség született vagy került kapcsolatba tóval. Köztük számos női szereplőt találhatunk.

Belházy Margit (1904-1981), a fiatal 18 esztendős lány szintén történelmet írt, de nem a szépségipar, hanem a balatoni sport terén. Ugyanis Margit, akit Bimbinek becéztek az 1925. augusztus 20-án indított Szekrényessy Kálmán Balaton átúszó verseny – a Füred és Siófok távon – első női győztese lett. A férfiak közt elsőként a Magyar Úszó Egylet (MUE) színeiben Mattyasovszky Janek (4 óra 15 perc alatt), a hölgyek közt elsőként – a mezőny hatodikjaként – pedig Bimbi tempózott a célba, 5 óra 27 perc alatt. Belházy ezt követően még kétszer, 1926-ban és 1927-ben indult és nyert, ekkoriban már férfiakat is maga mögé utasítva. Komoly vetélytársat láttak benne a mezőny tagjai. A tónál azonban ez volt az utolsó versenye. 1927-ben elindult egy dunai folyambajnokságon, ám mivel veszíteni nehezen tudott, látva, hogy Stieber Lotti megelőzi, feladta a versenyt. Később tanítónőként dolgozott, majd tisztes családanyaként is boldogan emlékezett a régi időkre. Bimbi emléktáblája a füredi Panteon dísze.