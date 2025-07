Milliószor lesújtottak a kalapáccsal, nem kímélték magukat a vas és a tűz mesterei Vésén

Az Országos Kovácstalálkozó már egybeforrt Vése nevével, ide járnak évről évre a kovácsok, hogy megmutassák munkájuk legjavát és azért, hogy tapasztalatot cseréljenek.

Az utánpótlás is megmutatta tehetségét a vései kovácstalálkozón. Fotók: Lang Róbert

Van utánpótlása a kovács mesterségnek

– Nagyon szeretek idejárni, voltam itt már első helyezett és második is. Idén viszont nem a győzelem miatt jöttem, szeretném a fiatal kollégákat segíteni, hogy ők is sikerélményhez jussanak, mondta Lengyel László. A legfiatalabb résztvevő Szatmári Szabolcs volt, aki mindössze három évesen vett részt először a vései kovácstalálkozón.

– Édesapám is kovács volt, sokat voltam mellette, amikor dolgozott, így tetszett meg ez a szakma. Úgy döntöttem, hogy követem a nyomdokait – mondta két munkafolyamat között a fiatal kovács. Szabolcs, édesapja tavalyi halála miatt – Róla is megemlékeztek a kovácstalálkozó megnyitóján, ahol minden elhunyt kovács emléke előtt tisztelegtek, az idén már egyedül dolgozott.

– Volt olyan év, amikor húsz feletti létszámmal voltunk jelen, de olyan is, amikor tíznél is kevesebben voltunk. Most ez a létszám jónak mondható. Örömteli, hogy várhatóan ősztől iskolai keretek között is tanulhatják majd a fiatalok a szakmát, mondta Takács Zoltán, a Magyarországi Kovácsmíves Céh atyamestere.

Mint megtudtuk, ősztől a seregélyesi mezőgazdasági iskola indít kovácsképzést a Magyar Kovácsmíves Céhhel együttműködésben. – Évtizedek óta nem volt iskolai keretek között képzés, mindenki aki itt van, gyakorlatilag ebben a szakmában a nevelkedett. A tudás apáról fiúra szállt, vagy valamilyen személyes kötődés által lettek kovácsok – tette hozzá Takács Zoltán.

Nem volt ez mindig így, egykor Vésén is több kovácsmester dolgozott, ma már csak a műhely emlékezteti erre a helyieket, no meg a kovácstalálkozó, ahol évről évre ápolják az ősi mesterség hagyományát. – Minden évben ugyanúgy történnek a programok, de azért mindig van valami újdonság is. Sajnos tavaly nem tudtunk találkozni, azelőtt a koronavírus-járvány miatt maradt el a vései kovácstalálkozó, de örömteli, hogy újra együtt lehetünk és ilyen szép számmal összejöttünk, mondta Bertók László polgármester köszöntőjében.