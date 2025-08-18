Elhalmozták a közösségi oldalát a gratulációk, lovagkereszttel ismerték el a történész munkáját

Rengeteg gratulációval árasztották el az olvasók és ismerősök Kovács Emőke közösségi oldalát, miután a kaposvári születésű somogyi történész közzétette, hogy augusztus 20. alkalmából állami kitüntetést vehetett át. A mai napon Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést kapott a Néprajzi Múzeumban, pénteken tartott ünnepségen tudományos és kulturális közösségépítő tevékenységéért.

Kovács Emőke újabb állami kitüntetést kapott.

Forrás: MTI

– Augusztus 15-e Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének napja, egyben Magyarország patrónájának ünnepe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Napjainkban az ünnep Jézus édesanyja mellett tágabb értelemben minden édesanyának, minden nőnek szól, akik a nőiség méltóságát viselik. Nem véletlen, hogy kisebbik lányom Máriának hívják. Jó érzés, hogy ezen a jeles napon kaptam meg ezt a számomra elmondhatatlanul rangos elismerést, írta közösségi oldalán a somogyi történész.

Nem az első állami kitüntetése

Kovács Emőke, aki a Sonline.hu-n és a Somogyi Hírlap hasábjain is rendszeresen publikál, a Tabi Városi Könyvtár vezetője, korábban a Gulag Emlékév szakmai vezetője, a BRTK Könyvtár korábbi igazgatója, híres és elismert Balaton kutató.

– Gyerekként egy sivár, kaposvári panelház falai közt döntöttem el, hogy bármi áron is, de tanulni fogok. Egy egyszerű lakótelep szigorú általános iskolájából indultam. Kapcsolati és anyagi tőke nélkül, elképesztő nehézségeken keresztül, nagy ellenszélben, nőként, vidékiként, de annál nagyobb kitartással jutottam el idáig. Rengeteg éjszakázás, lemondás van -e díj hátterében. Ezért is vállalok a mai napig karitatív alapon is előadásokat, hogy a nehezebb helyzetű gyerekeknek elmondhassam: van kiút! Úgy hívják: tanulás és tudás, kitartás, szorgalom, alázat, állhatatosság, vallott a kezdetekről a többszörösen kitüntett tudós. Ugyanis Kovács Emőke idén Somogy Polgáraiért díjat, valamint Balaton-díjat kapott, illetve 2017-ben Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.