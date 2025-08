A buzsáki búcsún hajnalig mulatott a nép

Hagyományt ápoló, hagyományt indító esemény volt az a buzsáki búcsú, amit a somogyi napok keretében rendeztek meg 1969 augusztusában. A nyitány kitűnően sikerült, a népművészet értékeire alapozva, idegenforgalmi nevezetességként hirdették meg a buzsáki búcsút, ahová érkeztek vendégek személy- és társasgépkocsikon, s a főtér képe, hangulata a sok nyelvű perzsa vásárt juttatta az ember eszébe. Belga, francia, olasz, jugoszláv, német csehszlovák turisták, balatoni üdülők és a környék lakói sok ezren járták a falu utcáit, látogatták a búcsú változatos rendezvényeit.

A buzsáki búcsú már az 1970-es években is nagy népszerűségnek örvendett

Forrás: Kovács Tibor

A buzsáki búcsú igencsak népszerű volt annak idején

Kora reggel zenés ébresztőt, a nap folyamán többször térzenét adott a Kilián Űttörőház fúvószenekara, amely balatoni turnéját szakította meg a búcsú kedvéért. A mise után – mely szerves részét képezte már akkor is a búcsúk idejében – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatói Händel, Bach, Corelli, Gluck műveiből adtak színvonalas műsort a templom hajójában.

A templom előtt tarka felvonuláson iskolások és a buzsáki népi együttes fiataljai hangulatébresztő sétán mutatták be a híres buzsáki hímzés legszebb darabjait viseletükön, hogy ezzel is invitálják a közönséget az iskolában megrendezett népművészeti kiállításra. Meglepte a látogatókat, s a kiállítás egyik érdekessége volt, hogy a legidősebb és a legifjabb generáció képviselői a helyszínen hímezték kedvenc mintáikat. Természetesen kinyitott a népművészeti tájház is, állandó kiállításával várva vendégeit.

A búcsú napi mise természetesen annak idején is elmaradhatatlan volt

Forrás: Somogyi Hírlap archív

Az iskolaudvaron nagy tömegek ostromolták a sátrat, ahol kézimunkákat vásárolhattak a népművészet szerelmesei, és kissé odább, a sportpályákon egész napos eseménysorozat szórakoztatta a vendégeket. Megrendezték többek között a buzsáki kupa kézilabda tornát.

A hagyományos búcsú sátrai között, a ringlisen, a sportpályákon kitűnően érezhette magát öreg és fiatal. A vendéglátás azonban még igencsak szegényes e tömeges megmozduláshoz: nem lehetett meleg ételt, feketekávét kapni, s a borkóstoló sátrai előtt is túlságosan nagy tömeg szorongott egyszerre.

Este látszott csak igazán, hogy milyen hallatlanul nagy az érdeklődés a tánc, a zene, a népi ének iránt. Az iskola udvarán több mint ezerötszáz ember szorongott a szabadtéri színpad előtt, ahol a buzsáki búcsú fénypontjának lehettek tanúi a résztvevők. A néptánc- és népdalesten a buzsáki és a mesztegnyői népi együttes, Szabó Józsefné, Gaál Gabriella és Bojlor Imre énekes, a Pálfi Csaba—Balogh Katalin táncospár és a marcali népi zenekar adott színes, változatos műsort.