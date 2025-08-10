augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Búcsú

1 órája

Forró aszfalton elevenedett meg a buzsáki hagyomány - videó

Címkék#kézműves#buzsáki hagyomány#népviselet#ünnep#udvar

Évszázadok óta összeköti a közösséget és turisták sokaságát vonzza a faluba ez a rendezvény. A buzsáki búcsú nem csupán egy nyári esemény, hanem valódi kulturális forgatag. Ez fogadta a településre érkezőket az idei, hivatalosan 56. alkalommal megrendezett ünnepen. A forróság ellenére is sokakat vonzott a búcsú, ami ismét bebizonyította: Buzsákon a néphagyomány nem múlt idő, hanem jelen és jövő.

Koszorus Rita
Forró aszfalton elevenedett meg a buzsáki hagyomány - videó

Vasárnap ismét megrendezték, a sorban hivatalosan 56-ik Buzsáki Búcsút, amelynek gyökerei azonban valójában sokkal mélyebbre nyúlnak vissza. Néptáncosok lepték el az utcát, hogy megmutassák, a somogyi faluban a néphagyományok ápolása nem csupán egy eszme, hanem valódi életforma. A közönség most az extrém hőség miatt visszafogottan ünnepelte Nagyboldogasszony napját, az árnyékban hűsölve csodálták a táncosok műsorát. 

buzsáki búcsú
Néptánccal vette kezdetét a buzsáki búcsú. 

A Buzsáki Boszorkányos Néptáncegyesület és a településen táborozó ELTE Néptáncegyüttes mutatta be műsorát a községháza előtti téren, majd a hagyományőrzők elindultak a faluház felé. A néptáncosok természetesen szemet gyönyörködtető buzsáki népviseletben vonultak végig a falun, éppen úgy, ahogy teszik ezt már több száz éve Buzsákban. 

buzsáki búcsú
Felvonultak a táncosok a buzsáki búcsúban. Fotó: Kovács Tibor 

Ötvenhatodik Buzsáki Búcsú

A faluház udvarán már várták az ünneplők a művészeket, hiszen Buzsák apraja-nagyja kíváncsi volt a hagyományos búcsúra, amelyet Kara Lajos polgármester nyitott meg. – Az ötvenhatodik Buzsáki Búcsú ez, de valójában sokkal régebbre nyúlnak vissza ennek a hagyománynak gyökerei. Itt Buzsákon a néphagyományoknak még múltja van. És jelene is, s reméljük, hogy jövője is, mondta köszöntőjében a polgármester. 

Az eseményt Kara Lajos polgármester nyitotta meg. 

Az esemény egyfajta bemutatója volt a gazdag helyi kulturális életnek, hiszen a hagyományőrzők mellett kézművesek, népi iparművészek is bemutatkoztak a buzsáki búcsún. Sőt a helyi emblematikus hímzésekkel is megismerkedhettek a látogatók. A Faluház és a Népművészeti Tájház kiállításai szintén betekintést nyújtanak a település gazdag örökségébe.

Buzsáki Búcsú

Fotók: Kovács Tibor

A Buzsáki Búcsú idén is bebizonyította, hogy a hagyomány nem csupán emlék, hanem élő, lüktető közösségi ünnep, amelynek a buzsákiak továbbra is méltó őrzői. 

 

