Forró aszfalton elevenedett meg a buzsáki hagyomány - videó

Vasárnap ismét megrendezték, a sorban hivatalosan 56-ik Buzsáki Búcsút, amelynek gyökerei azonban valójában sokkal mélyebbre nyúlnak vissza. Néptáncosok lepték el az utcát, hogy megmutassák, a somogyi faluban a néphagyományok ápolása nem csupán egy eszme, hanem valódi életforma. A közönség most az extrém hőség miatt visszafogottan ünnepelte Nagyboldogasszony napját, az árnyékban hűsölve csodálták a táncosok műsorát.

Néptánccal vette kezdetét a buzsáki búcsú.

A Buzsáki Boszorkányos Néptáncegyesület és a településen táborozó ELTE Néptáncegyüttes mutatta be műsorát a községháza előtti téren, majd a hagyományőrzők elindultak a faluház felé. A néptáncosok természetesen szemet gyönyörködtető buzsáki népviseletben vonultak végig a falun, éppen úgy, ahogy teszik ezt már több száz éve Buzsákban.

Felvonultak a táncosok a buzsáki búcsúban. Fotó: Kovács Tibor

Ötvenhatodik Buzsáki Búcsú

A faluház udvarán már várták az ünneplők a művészeket, hiszen Buzsák apraja-nagyja kíváncsi volt a hagyományos búcsúra, amelyet Kara Lajos polgármester nyitott meg. – Az ötvenhatodik Buzsáki Búcsú ez, de valójában sokkal régebbre nyúlnak vissza ennek a hagyománynak gyökerei. Itt Buzsákon a néphagyományoknak még múltja van. És jelene is, s reméljük, hogy jövője is, mondta köszöntőjében a polgármester.

Az eseményt Kara Lajos polgármester nyitotta meg.

Az esemény egyfajta bemutatója volt a gazdag helyi kulturális életnek, hiszen a hagyományőrzők mellett kézművesek, népi iparművészek is bemutatkoztak a buzsáki búcsún. Sőt a helyi emblematikus hímzésekkel is megismerkedhettek a látogatók. A Faluház és a Népművészeti Tájház kiállításai szintén betekintést nyújtanak a település gazdag örökségébe.