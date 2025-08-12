augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hímzés

2 órája

Tűvel és aprólékos munkával őrzik a hagyományt ebben a somogyi faluban

Címkék#munka#hagyomány#textília

Piros-fekete, vagy piros-kék minta és a hagyományos búzakalász. Erről már minden somogyi felismeri, hogy buzsáki hímzésről van szó. A szemet gyönyörködtető mintákat még ma is rajzolják és varrják a településen, ahol nem hagyják feledésbe merülni a hagyományt.

Koszorus Rita

A buzsáki hímzés a magyar népművészet egyik különleges és gazdag ága, amely Somogyban főként Buzsák, Tótszentpál, Varjaskér és Táska falvakban alakult ki. Ezek a települések eredetileg horvát és szlovén ajkúak voltak, ami jelentős hatással volt a motívumvilágra és technikákra. Egykor sokan művelték ezt a különleges elfoglaltságot, ma már jobbára csak a hagyományőrzők keze munkáját dicsérik a szebbnél-szebb textíliák. 

buzsáki hímzés
Nem hagyják feledésbe merülni a buzsáki hímzést. Fotó: Kovács Tibor 

Gyerekkora óta alkalmazza a buzsáki hímzést

Dörnyei Sándorné gyerekkora óta hímez, természetesen kézzel és persze buzsáki mintákat. – Az eredeti buzsáki minta piros-kék vagy piros-fekete, de én csinálok ötszínű vézásat is, mutatott a szinte mértani pontossággal kivarrt terítőkre a buzsáki asszony. Egy-egy ilyen textília elkészítése aprólékos munka, amihez rengeteg türelemre, no és gyakorlásra van szükség. – Attól függ, hogy mennyi szín van benne és mekkora az, amit hímezni fogok, magyarázta a gyakorlott hímző. Ha nem nagy a terítő, akkor egy nap alatt is elkészül, ha viszont egy nagyobb, egész asztalt beterítő abroszról van szó, akkor napokba is telik vele a munka. Az egészen nagy pedig egy hónap alatt készül el Dörnyei Sándorné keze alatt. – Kislányként átmentem a szomszédba és ott láttam, hogyan készül a hímzés, aztán én is elkezdtem, később persze sokat gyakoroltam, magyarázta. 

Az viszont nagy bánata a buzsáki asszonynak, hogy nincs aki továbbvigye a hagyományt. – A mai gyerekeket ez már nem érdekli, megnézik, hogy szép, de már neki nem állnak, magyarázta az asszony. Pedig a modern technika akár a néphagyomány terjesztésének segítségére is lehetne, hiszen a közösségi médiában vannak hímzőcsoportok is, ahol mintákat cserélnek egymással a tagok és tanácsokat adnak a tökéletes hímzés elkészítésére. – Régen nagyon sok mintát terveztem, rajzoltam. Annak idején, a rendszerváltás előtt, amikor nagyon sok német turista volt és akkor mindent szívesen vásároltak, mondta Dörnyei Sándorné. Mára ez megváltozott, de a buzsáki asszonyok nem hagyják feledésbe merülni a hagyományos hímzést, a helyi tájházban készítik a szebbnél-szebb textíliákat fáradhatatlanul. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu