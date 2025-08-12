Tűvel és aprólékos munkával őrzik a hagyományt ebben a somogyi faluban

A buzsáki hímzés a magyar népművészet egyik különleges és gazdag ága, amely Somogyban főként Buzsák, Tótszentpál, Varjaskér és Táska falvakban alakult ki. Ezek a települések eredetileg horvát és szlovén ajkúak voltak, ami jelentős hatással volt a motívumvilágra és technikákra. Egykor sokan művelték ezt a különleges elfoglaltságot, ma már jobbára csak a hagyományőrzők keze munkáját dicsérik a szebbnél-szebb textíliák.

Nem hagyják feledésbe merülni a buzsáki hímzést. Fotó: Kovács Tibor

Gyerekkora óta alkalmazza a buzsáki hímzést

Dörnyei Sándorné gyerekkora óta hímez, természetesen kézzel és persze buzsáki mintákat. – Az eredeti buzsáki minta piros-kék vagy piros-fekete, de én csinálok ötszínű vézásat is, mutatott a szinte mértani pontossággal kivarrt terítőkre a buzsáki asszony. Egy-egy ilyen textília elkészítése aprólékos munka, amihez rengeteg türelemre, no és gyakorlásra van szükség. – Attól függ, hogy mennyi szín van benne és mekkora az, amit hímezni fogok, magyarázta a gyakorlott hímző. Ha nem nagy a terítő, akkor egy nap alatt is elkészül, ha viszont egy nagyobb, egész asztalt beterítő abroszról van szó, akkor napokba is telik vele a munka. Az egészen nagy pedig egy hónap alatt készül el Dörnyei Sándorné keze alatt. – Kislányként átmentem a szomszédba és ott láttam, hogyan készül a hímzés, aztán én is elkezdtem, később persze sokat gyakoroltam, magyarázta.

Az viszont nagy bánata a buzsáki asszonynak, hogy nincs aki továbbvigye a hagyományt. – A mai gyerekeket ez már nem érdekli, megnézik, hogy szép, de már neki nem állnak, magyarázta az asszony. Pedig a modern technika akár a néphagyomány terjesztésének segítségére is lehetne, hiszen a közösségi médiában vannak hímzőcsoportok is, ahol mintákat cserélnek egymással a tagok és tanácsokat adnak a tökéletes hímzés elkészítésére. – Régen nagyon sok mintát terveztem, rajzoltam. Annak idején, a rendszerváltás előtt, amikor nagyon sok német turista volt és akkor mindent szívesen vásároltak, mondta Dörnyei Sándorné. Mára ez megváltozott, de a buzsáki asszonyok nem hagyják feledésbe merülni a hagyományos hímzést, a helyi tájházban készítik a szebbnél-szebb textíliákat fáradhatatlanul.