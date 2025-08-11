augusztus 11., hétfő

Csellószonáta és vonósötös a KaposFest hétfői programján

Címkék#sonline video#Szűcs Máté#gálahangverseny#komolyzene

Rachmaninov-Brahms kamarazenei gálahangversennyel folytatódott hétfőn este a KaposFest a Szivárvány Kultúrpalotában.

Csellószonáta és vonósötös a KaposFest hétfői programján

Immár tizenhatodik alkalommal rendezik meg a KaposFest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivált Kaposváron. A rangos esemény a Szivárvány Kultúrpalota falai között kínál változatos programot a komolyzene szerelmeseinek, páratlan lehetőséget nyújt világsztárok kamarakoncertjeire. Az egyedülálló hangversenyeken kívül gazdag kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a belváros szabadtéri helyszínein.

Csellószonáta és vonósötös a KaposFest hétfői programján

Fotók: Muzslay Péter

Hétfőn este Szergej Rachmaninov: g-moll csellószonátája csendült fel Várdai István - cselló és Julien Quentin - zongora előadásában. 

Johannes Brahms G-dúr vonósötösét Roman Simović, Králik Abigél, Szűcs Máté, Milena Simović és Várdai István szólaltatta meg.

