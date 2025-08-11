3 órája
Csellószonáta és vonósötös a KaposFest hétfői programján
Rachmaninov-Brahms kamarazenei gálahangversennyel folytatódott hétfőn este a KaposFest a Szivárvány Kultúrpalotában.
Immár tizenhatodik alkalommal rendezik meg a KaposFest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivált Kaposváron. A rangos esemény a Szivárvány Kultúrpalota falai között kínál változatos programot a komolyzene szerelmeseinek, páratlan lehetőséget nyújt világsztárok kamarakoncertjeire. Az egyedülálló hangversenyeken kívül gazdag kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a belváros szabadtéri helyszínein.
Csellószonáta és vonósötös a KaposFest hétfői programjánFotók: Muzslay Péter
Hétfőn este Szergej Rachmaninov: g-moll csellószonátája csendült fel Várdai István - cselló és Julien Quentin - zongora előadásában.
Johannes Brahms G-dúr vonósötösét Roman Simović, Králik Abigél, Szűcs Máté, Milena Simović és Várdai István szólaltatta meg.
Sonline.hu videó
- Szijjártó Péter: a kínai Jiecang vállalat beruházása a 21. század nyertesei közé emeli Kaposvárt
- Szomjaznak a méhek, a túlélésért küzdenek minden percben - elszomorító videó
- Hazatértek a dicsőséget szerző uszonyos úszók
- Stadler és Lengyeltóti is bronzérmet nyert az Európa-bajnokságon
- Cirkuszi parádé bénította meg a forgalmat a Balatonparton