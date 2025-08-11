Csellószonáta és vonósötös a KaposFest hétfői programján

Immár tizenhatodik alkalommal rendezik meg a KaposFest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivált Kaposváron. A rangos esemény a Szivárvány Kultúrpalota falai között kínál változatos programot a komolyzene szerelmeseinek, páratlan lehetőséget nyújt világsztárok kamarakoncertjeire. Az egyedülálló hangversenyeken kívül gazdag kísérőprogramok is várják az érdeklődőket a belváros szabadtéri helyszínein.