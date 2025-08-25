Bolhától Abigélig – klasszikusokkal és meglepetésekkel indul az évad a Csiky Gergely Színházban

Az új évad azért is különleges, mert a kaposvári színház állandó társulatának fennállásának 70. jubileumát ünnepli. Ez a folytonosság ritka érték a magyar színházi életben, jól mutatja, hogy a Csiky Gergely Színház évtizedek óta meghatározó szereplője a város kulturális életének.

Az évad első bemutatója Georges Feydeau népszerű bohózata, a Bolha a fülbe, amelyet Márkó Eszter rendez. Újra színpadra kerül Sztein–Bock–Harnick legendás musicalje, a Hegedűs a háztetőn Barnák László rendezésében, valamint Nyikolaj Erdman abszurd komédiája, Az öngyilkos, amelyet Ilja Bocsarnikovsz állít színpadra. A művészeti vezetés szerint a társulatnak és a közönségnek is érdemes időről időre újragondolni ezeket a nagy sikerű darabokat.

A Száll a kakukk fészkére marad a repertoárban

Fotó: Csiky Gergely Színház

A repertoárban két olyan mű is szerepel, amelyet Kaposváron még soha nem mutattak be. Novemberben Szabó Magda ikonikus regényének, az Abigélnek színpadi változatát láthatja a közönség Kelemen József rendezésében, tavasszal pedig a nagysikerű francia film, az Életrevalók kerül színpadra Dicső Dániel rendezésében.

A fiatalokra is gondolt a Csiky Gergely Színház

A fiatalabb közönség számára is készülnek újdonságok: a magyar népmese alapján készült A széttáncolt cipellők című előadást Kocsis Enikő és Fitos Dezső állítja színpadra, míg februárban Berg Judit hőse, Rumini tér vissza a Tükör-szigeten, Fándly Csaba rendezésében.

Az új évad bemutatói mellett a repertoárban továbbra is helyet kapnak a korábbi sikerek. A közönség láthatja például a Dunakanyar, Őszi álom, Száll a kakukk fészkére, Aranylakodalom című előadásokat, valamint a stúdió repertoárban marad a Jelenetek egy házasságból.