Bolhától Abigélig – klasszikusokkal és meglepetésekkel indul az évad a Csiky Gergely Színházban

A kaposvári Csiky Gergely Színház 2025/26-os évadában sokszínű programmal várja a közönséget. Az új szezonban visszatérő klasszikusok és Kaposváron eddig soha nem játszott darabok is helyet kaptak, a színház pedig külön figyelmet fordít arra, hogy minden generáció találjon kedvére való előadást.

Lugosi Laura

Az új évad azért is különleges, mert a kaposvári színház állandó társulatának fennállásának 70. jubileumát ünnepli. Ez a folytonosság ritka érték a magyar színházi életben, jól mutatja, hogy a Csiky Gergely Színház évtizedek óta meghatározó szereplője a város kulturális életének. 
Az évad első bemutatója Georges Feydeau népszerű bohózata, a Bolha a fülbe, amelyet Márkó Eszter rendez. Újra színpadra kerül Sztein–Bock–Harnick legendás musicalje, a Hegedűs a háztetőn Barnák László rendezésében, valamint Nyikolaj Erdman abszurd komédiája, Az öngyilkos, amelyet Ilja Bocsarnikovsz állít színpadra. A művészeti vezetés szerint a társulatnak és a közönségnek is érdemes időről időre újragondolni ezeket a nagy sikerű darabokat.

Csiky Gergely Színház: itt az új évad
A Száll a kakukk fészkére marad a repertoárban
Fotó: Csiky Gergely Színház

A repertoárban két olyan mű is szerepel, amelyet Kaposváron még soha nem mutattak be. Novemberben Szabó Magda ikonikus regényének, az Abigélnek színpadi változatát láthatja a közönség Kelemen József rendezésében, tavasszal pedig a nagysikerű francia film, az Életrevalók kerül színpadra Dicső Dániel rendezésében.

A fiatalokra is gondolt a Csiky Gergely Színház

A fiatalabb közönség számára is készülnek újdonságok: a magyar népmese alapján készült A széttáncolt cipellők című előadást Kocsis Enikő és Fitos Dezső állítja színpadra, míg februárban Berg Judit hőse, Rumini tér vissza a Tükör-szigeten, Fándly Csaba rendezésében.
Az új évad bemutatói mellett a repertoárban továbbra is helyet kapnak a korábbi sikerek. A közönség láthatja például a Dunakanyar, Őszi álom, Száll a kakukk fészkére, Aranylakodalom című előadásokat, valamint a stúdió repertoárban marad a Jelenetek egy házasságból.

A színház közleményében arról is tájékoztattak, hogy a jegyiroda ismét nyitva van, az évadhoz pedig műsorfüzet készült. A 2025/26-os előadásokra jegyek és bérletek egyaránt megválthatók személyesen és online is.

 

