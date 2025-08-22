Sorban hódítja meg a legmenőbb fesztiválokat a balatoni DJ

A nyár nem éppen a pihenésről szól a fonyódi Zsiga Somának. A zenei világban Shoomaként ismert ifjú lemezlovas ugyanis egyik kontinensről utazik a másikra, annyi fellépése van. Legutóbb az egyik legmenőbb portugál partihelyszínen pörgette a zenéket, meg is telt a part bulizókkal.

A fonyódi DJ, Shooma a népszerű portugál fesztiválon lépett fel.

Fonyódról az óceán partjára

Nemrégiben tért haza Shooma a portugáliai Xiri Beachről, ami az Atlanti-óceán partján található egyik legmenőbb bulihelyszín. – A kiadónkkal a Vibora Music-kal közös showcasen szerepeltem, ami egy daytime parti volt és nagyon jól sikerült. A végére már tele volt a homok bulizókkal és fergeteges volt a hangulat, számolt be a portugál élményekről a lemezlovas.

Nagy mérföldkő a balatoni DJ karrierjében ez a fellépés de az is, hogy ősszel egy másik neves eseményen lép fel. Október 22-én kezdődik az ADE, vagyis az Amsterdam Dance Event vendége lesz, amely évente félmillió embert mozgat meg világszerte. Ennyien vesznek részt az ötnapos fesztiválon, ahol a legjobb DJ-k szolgáltatják a talaplávalót és ahol szakmai kerekasztal beszélgetések és kapcsolatépítés van fókuszban. Itt fog zenélni Zsiga Soma is. – Itt is a kiadóval fogok szerepelni, ugyanis a kiadók különböző műfajokat képviselnek, mi a Viborával az afro house vonalat, tette hozzá.

Shooma nem sokat pihen ezen a nyáron, hiszen amellett, hogy fellépésekre jár, új zenéken is dolgozik. Ráadásul jól megy a Vibora szekere is, hiszen bekerült a kiadó a Top100 afrohouse kiadó közé.