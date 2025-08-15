augusztus 15., péntek

Múltidéző

Kockahasat villantott Nagy Feró Fonyódon, szerencsére ott volt a fotósunk is

Ha azt hitted, hogy a RockBalaton fesztivál minden előzmény nélkül jött létre, tévedsz. Már a nyolcvanas években is rocklegendák zenéltek Fonyódon, nem is akármilyenek.

Koszorus Rita
Kockahasat villantott Nagy Feró Fonyódon, szerencsére ott volt a fotósunk is

A kor legnagyobb zenészei adták egymásnak a színpadot Fonyódon a nyolcvanas években. Kovács Tibor fotóriporterünk átnézte archívumát, ahol egészen elképesztő balatoni bulik fotóira bukkant rá. 

Presser Gábor a fonyódi szabadtéri színpadoon
A zongoránál Presser Gábor a fonyódi szabadtéri színpadon. Fotó: Kovács Tibor 

A rockélet színe-java járt Fonyódra

Fonyód már akkor is megkerülhetetlen kulturális központ volt a Balaton déli partján, ahova előszeretettel jöttek fellépni a legnagyobb előadók. Többek között muzsikált a fonyódi szabadtéri színpadon az LGT is, Presser Gáborral. 

az lgt zenél fotón Somló Tamás
Színpadon az LGT. Fotó: Kovács Tibor 

Somló Tamás is feltűnik a korszak legnagyobbjait bemutató képsorozat felvételein. 

beatrice a színpadon
A Beatrice is megrengette a fonyódi színpadot. Fotó: Kovács Tibor 

A fotókon feltűnik egy energikus fiatalember, kackiás bajusszal és pöttyös ingben. Természetesen nem más ő, mint a Nemzet Csótánya, Nagy Feró, aki a Beatricével zenélt Fonyódon. 

Kockahasat villantott Nagy Feró Fonyódon. 

Feró szettjéből persze nem hiányozhatott a pöttyös kendő sem, ami védjegyévé vált az évek során. De a fotókon más ismerős arcot is felfedeztünk, akivel nem sokkal halála előtt még volt szerencsénk interjút is készíteni. 

A kor egyik legnagyobb sztárzenekara volt az Omega. Fotó: Kovács Tibor

A fiatal Kóbor János haja lobog a fonyódi éjszakában az egyik fotón, amit a nyolcvanas években készített kollégánk a szabadtéri színpadnál. Az Omega óriási sztárnak számított ekkortájt. A zenekar az évek során számos úttörő teljesítményt nyújtott a magyar könnyűzenei életben: 1968-as Trombitás Frédi volt az első önálló hazai album, 1969-ben megjelent az első kinyitható lemezborító, később pedig CD-t és DVD-t is elsőként adtak ki Magyarországon. Ők voltak az elsők, akik lézershowt és füstgépet alkalmaztak koncertjeiken, és négyszer léptek fel a Népstadionban – ebből háromszor önállóan. Somogyba szinte hazajártak, Kóbor János nagy szerelme volt a Balaton. Egyik balatonlellei fellépésük alkalmával elmondta azt is, hogy a balatonlellei szabadtéri színpad is ismerős terep volt a zenekar számára, de Siófokon is gyakran zenélt az Omega. 

A fonyódi szabadtéri színpad fénykora

Fotók: Kovács Tibor

 

