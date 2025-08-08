Egy letűnt kor ellopott emlékei, ahogy egykori fotóriporterünk látta

A nyolcvanas és kilencvenes években Somogyban szinte minden fontos eseményen ott volt a Somogyi Hírlap fotósa, legyen szó színházi premierről, falunapról vagy sportmeccsről. Képein egyszerre örökítette meg a mindennapok egyszerű szépségét és a nagy pillanatok izgalmát.

Régi fotói felett emlékezett vissza a fotózás fénykorára Csobod Péter

Fotó: Lang Róbert

Fotók a múltból

– 1986 áprilisában kerültem a laphoz, és onnantól kezdve szinte folyamatosan úton voltam – mesélte egykori kollégánk. – Akkoriban minden képet filmre készítettünk, a színházi próbákon például sokszor éjszakába nyúlt a munka, majd jött az előhívás, nagyítás. Ma már hihetetlennek tűnik, de nem volt mobiltelefon, számítógép sem, mégis mindenhova odaértünk időben – tette hozzá.

Színházi fotókból otthon is sokat őriz

Fotó: Lang Róbert

A Somogyi Hírlap fotóriporterei egymás között is kialakították a „szakterületeiket”. Csobod Péter szívéhez különösen a kulturális események, főleg a Csiky Gergely Színház állt közel.

– A színházi fotózás mindig presztízsnek számított. Nem lehetett csak úgy besétálni, az MTI és a legnagyobb nevek fotósai mellett kellett megtalálni a legjobb pillanatot. Volt, hogy egy színész tőrt emelt fel a színpadon, és nekem abban a töredék másodpercben kellett exponálnom. Ezek a képek élnek igazán, idézte fel a Somogyi Hírlap egykori fotósa.

De nemcsak a kultúra, hanem a mindennapok eseményei is fontosak voltak. Ilyen volt a Kaposker Klubban készült fotósorozat, amikor ellopott tárgyakat állítottak ki. A képek Csobod Péter keze munkáját dicsérik, amelyeken látható egy tucat pár cipő, de ruhák: nadrágok és pulóverek is.

Ellopott tárgyakat állítottak ki a Kaposker Klubban

Fotó: Csobod Péter

Ezzel a "tárlattal" a legfurcsább tárgyak kerültek reflektorfénybe – szó szerint. A tárlat nem volt hivatalos múzeumi esemény, mégis tömegeket vonzott. A kaposváriak ugyanis pontosan értették a lényeget: itt nem csak a tárgyakat, hanem a történeteiket is kiállították – némi iróniával és sok-sok nosztalgiával.

Tömegeket vonzott az esemény

Fotó: Csobod Péter

A kiállításon persze az eltűnt ruhafélék mellett nagy mennyiségű alkohol is szerepelt, ahogyan akkoriban divatosnak számító hanglemezek is.

Padlás hangulatot idézett a kiállítás

Fotó: Csobod Péter

A kiállítás hangulata olyan volt, mintha egy régi ház padlásáról hozták volna le a megunt lomokat. Arra azért kíváncsiak lennénk, hogy az egyszer már ellopott tárgyak hogyan kerültek vissza.