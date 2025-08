Egy hetet töltött 14 gyerek a romok között

Fantasztikus történelmi környezetben tölthetik a szünidőt azok a gyerekek, akik jelentkeztek a szentjakabi történelmi tematikájú táborba. Igazi időutazás ez számukra, Magyarország egyik legértékesebb középkori műemlékében barangolhatnak a gyerekek, de még a lovagok életmódjába is belekóstolhatnak az egyhetes táborban.

Lovagok nyomdokán - időutazás a tábor a gyerekek számára

Fotó: Lang Róbert

Időutazás a romok között

– A tábor alapvetően a szentjakabi apátság falain belül zajlik, bár a hosszú ideig elhúzódó felújítás miatt korábban nem látogathatták. Most azonban újranyitott, és nagy öröm látni, hogy a gyerekeket valóban érdekli a régészet, mondta el Varga Máté régész, a tábor ötletgazdája, aki a Rippl-Rónai Múzeummal közösen hívta életre a programot.

Megnézték, milyen a vár fokán

Fotó: Lang Róbert

A hétfőtől péntekig tartó, napközis jellegű tábor egyedülálló a maga nemében, hiszen történelmi régészeti tematikájú gyermektábor jelenleg csak Pécsen működik. – Többnyire a környékről érkeztek, de van például egy soproni kisfiú is, aki a nagyszüleinél nyaral, és az egyik legaktívabb résztvevő. Egy másik fiú Szászvárról jön be minden nap – nagyon szereti a régészetet, és a családja segít megoldani, hogy itt lehessen, tette hozzá.

A gyerekek belekóstolhatnak a lovagok életmódjába

Fotó: Lang Róbert

A tábor programja változatos: a gyerekek belekóstolhatnak a lovagok életmódjába, így a kardforgatást is kipróbálták, igaz, nem éles fegyverekkel. Persze felpróbálták a középkori harcosok öltözékét, így a sisakot is és azt is megnézték, hogy milyen lehetett védőként vigyázni a monostort a 11. században. A résztvevő, történelem iránt érdeklődő gyerekek előadásokat is hallhatnak többek között a régészet alapjairól, a középkori pénzek világáról, numizmatikáról, valamint antropológiai témákról is.

Ezek persze nem éles kardok

Fotó: Lang Róbert

A délutánok során középkori kertekkel és gyógynövényekkel ismerkednek, emellett restaurátor is bemutatja munkáját.

– Fontos, hogy ne csak a feltárásról beszéljünk, hanem a régészet tágabb kontextusáról is. Így a gyerekek átfogó képet kapnak arról, hogyan lesz egy leletből múzeumi tárgy – tette hozzá Varga Máté.