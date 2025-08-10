Egy letűnt korszak lenyomatára leltünk Kaposmérőn, egy gyár egykor és ma

A kaposmérői téglagyár története egy letűnt korszak lenyomata, amely mélyen összefonódik Somogy megye gazdasági és kulturális múltjával. A gyárat 1904-ben alapította Rotter Bernát és fia, és kezdetben modern gőztéglagyárként működött. Elhelyezkedése stratégiai volt: közvetlenül a Dombóvár–Gyékényes vasútvonal mellett épült, ami lehetővé tette az alapanyagok és késztermékek hatékony szállítását. A gyárhoz iparvágány is tartozott, amely összekötötte a vasútállomással, és ezen keresztül érkezett a szén, illetve távozott a kész tégla.

Fénykorában csak úgy ontotta magából a kaposmérői téglagyár a friss terméket. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A gyár saját iparvasúti hálózattal is rendelkezett, amely kezdetben állati erővel működött – az 1960-as évekig például három ló is dolgozott a telepen –, később azonban gépesítették.

Saját ipari vágány is volt. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A szocializmus idején a Somogy-Zala megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat vette át az üzemeltetést, és egészen az 1990-es évek végéig folyt a termelés. A bezárás oka részben az volt, hogy a helyi agyag már nem volt megfelelő minőségű, így Simonfáról kellett beszállítani az alapanyagot, ami gazdaságtalanná tette a működést. Pedig fénykorában jól ment a téglagyárnak, a Somogyi Néplap 1952-ben még arról is beszámolt, hogy a kaposmérői téglagyár túlteljesítette az évi tervet. – Az elmúlt 'napokban a jobb munka következtében ismét megnagyobbodtak eredményeink. A kaposmérői téglagyár dolgozói szombaton 101,9 százalékban túlteljesítették a féléves tervüket, írta lapelődünk.

Így sorakoztak a frissen készített téglák a mérői gyárban. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A gyár területe nemcsak ipari, hanem régészeti szempontból is jelentős: az 1980-as években a Somogy Megyei Múzeum régészei őskori kelta telep nyomaira és egy avar kori temetőre bukkantak a gyár környékén.

Alig maradt nyoma a gyárnak. Fotó: Lang Róbert

Ma a kaposmérői téglagyár már csak árnyéka egykori önmagának. Ahol egykor szorgos kezek munkálkodtak, ott a természet átvette a hatalmat, és csak a tető látszik ki a bokrok közül.

Nem is lehet felismerni már a helyet. Fotó: Lang Róbert

Az épületek lepusztultak, az egykori agyagbánya régóta szunnyad, a vasúti infrastruktúra nagy része már meg sincs, a síneket felszedték. A gyár emléke azonban tovább él a helyiek emlékezetében és a történeti dokumentumokban, mint egy korszak szimbóluma, amely egyszerre volt a fejlődés és a hanyatlás tanúja.