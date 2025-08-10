augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

5 órája

Egy letűnt korszak lenyomatára leltünk Kaposmérőn, egy gyár egykor és ma

Címkék#kaposmérői téglagyár#emlékezet#korszak

A kaposmérői téglagyár a somogyi ipartörténet egy fontos létesítménye volt, amelyről kordokumentumnak beillő fotókat talált archívumunkban képes krónikásunk és vette a fáradtságot, hogy megmutassa kamerája lencséjén keresztül, most milyen képet fest az egykor virágzó üzem.

Koszorus Rita
Egy letűnt korszak lenyomatára leltünk Kaposmérőn, egy gyár egykor és ma

A kaposmérői téglagyár története egy letűnt korszak lenyomata, amely mélyen összefonódik Somogy megye gazdasági és kulturális múltjával. A gyárat 1904-ben alapította Rotter Bernát és fia, és kezdetben modern gőztéglagyárként működött. Elhelyezkedése stratégiai volt: közvetlenül a Dombóvár–Gyékényes vasútvonal mellett épült, ami lehetővé tette az alapanyagok és késztermékek hatékony szállítását. A gyárhoz iparvágány is tartozott, amely összekötötte a vasútállomással, és ezen keresztül érkezett a szén, illetve távozott a kész tégla.

kaposmérői télgagyár
Fénykorában csak úgy ontotta magából a kaposmérői téglagyár a friss terméket. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A gyár saját iparvasúti hálózattal is rendelkezett, amely kezdetben állati erővel működött – az 1960-as évekig például három ló is dolgozott a telepen –, később azonban gépesítették. 

kaposmérői télgagyár
Saját ipari vágány is volt. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A szocializmus idején a Somogy-Zala megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat vette át az üzemeltetést, és egészen az 1990-es évek végéig folyt a termelés. A bezárás oka részben az volt, hogy a helyi agyag már nem volt megfelelő minőségű, így Simonfáról kellett beszállítani az alapanyagot, ami gazdaságtalanná tette a működést. Pedig fénykorában jól ment a téglagyárnak, a Somogyi Néplap 1952-ben még arról is beszámolt, hogy a kaposmérői téglagyár túlteljesítette az évi tervet. –  Az elmúlt 'napokban a jobb munka következtében ismét megnagyobbodtak eredményeink. A kaposmérői téglagyár dolgozói szombaton 101,9 százalékban túlteljesítették a féléves tervüket, írta lapelődünk. 

kaposmérői télgagyár
Így sorakoztak a frissen készített téglák a mérői gyárban. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A gyár területe nemcsak ipari, hanem régészeti szempontból is jelentős: az 1980-as években a Somogy Megyei Múzeum régészei őskori kelta telep nyomaira és egy avar kori temetőre bukkantak a gyár környékén. 

kaposmérői télgagyár
Alig maradt nyoma a gyárnak. Fotó: Lang Róbert 

Ma a kaposmérői téglagyár már csak árnyéka egykori önmagának. Ahol egykor szorgos kezek munkálkodtak, ott a természet átvette a hatalmat, és csak a tető látszik ki a bokrok közül. 

kaposmérői télgagyár
Nem is lehet felismerni már a helyet. Fotó: Lang Róbert

Az épületek lepusztultak, az egykori agyagbánya régóta szunnyad, a vasúti infrastruktúra nagy része már meg sincs, a síneket felszedték. A gyár emléke azonban tovább él a helyiek emlékezetében és a történeti dokumentumokban, mint egy korszak szimbóluma, amely egyszerre volt a fejlődés és a hanyatlás tanúja.

Kaposmérői téglagyár akkor és most

Fotók: Lang Róbert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu