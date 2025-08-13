Ilyen a zenei csemege: fergeteges koncertet adott Falusi Mariann és Király Viktor

Tökéletes koncerthelyszínnek bizonyult a Dorottya ház udvarán kialakított színpad, amely előtt már jóval a tervezett kezdést megelőzően jelentősen megfogyatkozott a szabad helyek száma. Arra számíthattunk, hogy a kaposvári nemzetközi zenei és művészeti fesztivál kedd esti programja teltházas lesz és nem tévedtünk. Mire bevonult a zenekar, a Budapest Jazz Orchestra és vendégeik: Falusi Mariann és Király Viktor, egy gombostűt sem lehetett leejteni a nézőtéren.

Megtöltötte a muzsika a kaposvári Dorottya ház udvarát a Kaposfesten. Fotó: Muzslay Péter

Zenei csemege a kaposvári éjszakában

A zenekar a húrok közé csapott és megállt a levegő a nézőtéren, a szólóknál vastapsot kaptak a muzsikusok és minden dalt ováció kísért. Közben Kollmann Gábor, a legnevesebb hazai big band zenekar vezetője elmondta a kaposváriaknak, hogy nagyon komoly elismerésben volt része a Budapest Jazz Orchestrának. – A zenekar felkerült a világ legismertebb jazz magazinja, az amerikai DownBeat „Rising Star – Large Ensemble of the Year” listájára. A szavazáson 251 kritikus vett részt, és a zenekar összesen 33 pontot gyűjtött, ami kiemelkedő eredmény egy kis európai ország zenekarától, mondta a zenekarvezető, majd tapsvihar jutalmazta az idén 27 éves zenekart a nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményéért.

A közönség minden szólót vastapssal jutalmazott. Fotó: Muzslay Péter

Ezután bevonultak a szólisták, előbb Falusi Mariann, aki szinte hazajár Somogyba, ugyanis gyakran lép fel Igalban a somogymeggyesi Weisz Viktorral. Ezúttal azonban egy másik Viktorral, Király Viktorral lépett egy színpadra. Falusi Mariann hangja úgy szállt a kaposvári éjszakában, mint a most csillaghullást eredményező Perseidák. A közönség pedig elégedett tapsviharral jutalmazta az energikus előadást, amely során igazi klasszikusokat vonultatott fel az énekesnő.

Falusi Mariann megrengette a házat fantasztikus vokáljával. Fotó: Muzslay Péter

Király Viktor, amint színpadra lépett magához is vette az irányítást, rögtön megénekeltette a kaposváriakat. A Hit the road jack című közismert dalt együtt énekelte a közönség. De előadott saját dalt is, a jól ismert Fire című Király Viktor dal a Budapest Jazz Orchestra hangszerelésében még grandiózusabban csengett.

Uralta a színpadot Király Viktor a Kaposfesten. Fotó: Muzslay Péter

Az énekes napközben több sztorit is posztolt Kaposvárról, ahol először lépett fel. Azt írta egyik sztorijában, gyönyörű a város, de néhány kulisszák mögé betekintést engedő felvételt is közölt a próbáról és persze magáról a koncertről is.