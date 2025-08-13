augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyáresti hangulat

1 órája

Ilyen a zenei csemege: fergeteges koncertet adott Falusi Mariann és Király Viktor

Címkék#fesztivál#Falusi Mariann#Király Viktor#Budapest Jazz Orchestra

A Kaposfest kamarazenei fesztivál harmadik napján egy igazi zenei csemegére válthattak jegyet a zenerajongók. A méltán híres Budapest Jazz Orchestra tért vissza Somogyország szívébe és vendégeket is hozott magával. Falusi Mariann kápráztatta el a közönséget és nagyzenekari kísérettel mutatkozott be Király Viktor, aki úgy vezényelte közönségének, mintha csak hazajött volna Kaposvárra.

Koszorus Rita

Tökéletes koncerthelyszínnek bizonyult a Dorottya ház udvarán kialakított színpad, amely előtt már jóval a tervezett kezdést megelőzően jelentősen megfogyatkozott a szabad helyek száma. Arra számíthattunk, hogy a kaposvári nemzetközi zenei és művészeti fesztivál kedd esti programja teltházas lesz és nem tévedtünk. Mire bevonult a zenekar, a Budapest Jazz Orchestra és vendégeik: Falusi Mariann és Király Viktor, egy gombostűt sem lehetett leejteni a nézőtéren. 

budapest jazz orchestra a kaposfesten kaposváron
Megtöltötte a muzsika a kaposvári Dorottya ház udvarát a Kaposfesten. Fotó: Muzslay Péter 

Zenei csemege a kaposvári éjszakában

A zenekar a húrok közé csapott és megállt a levegő a nézőtéren, a szólóknál vastapsot kaptak a muzsikusok és minden dalt ováció kísért. Közben Kollmann Gábor, a legnevesebb hazai big band zenekar vezetője elmondta a kaposváriaknak, hogy nagyon komoly elismerésben volt része a Budapest Jazz Orchestrának. – A zenekar felkerült a világ legismertebb jazz magazinja, az amerikai DownBeat „Rising Star – Large Ensemble of the Year” listájára. A szavazáson 251 kritikus vett részt, és a zenekar összesen 33 pontot gyűjtött, ami kiemelkedő eredmény egy kis európai ország zenekarától, mondta a zenekarvezető, majd tapsvihar jutalmazta az idén 27 éves zenekart a nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményéért. 

budapest jazz orchestra a kaposfesten
A közönség minden szólót vastapssal jutalmazott. Fotó: Muzslay Péter 

Ezután bevonultak a szólisták, előbb Falusi Mariann, aki szinte hazajár Somogyba, ugyanis gyakran lép fel Igalban a somogymeggyesi Weisz Viktorral. Ezúttal azonban egy másik Viktorral, Király Viktorral lépett egy színpadra. Falusi Mariann hangja úgy szállt a kaposvári éjszakában, mint a most csillaghullást eredményező Perseidák. A közönség pedig elégedett tapsviharral jutalmazta az energikus előadást, amely során igazi klasszikusokat vonultatott fel az énekesnő. 

Falusi Mariann és a Budapest Jazz Orchestra
Falusi Mariann megrengette a házat fantasztikus vokáljával. Fotó: Muzslay Péter

Király Viktor, amint színpadra lépett magához is vette az irányítást, rögtön megénekeltette a kaposváriakat. A Hit the road jack című közismert dalt együtt énekelte a közönség. De előadott saját dalt is, a jól ismert Fire című Király Viktor dal a Budapest Jazz Orchestra hangszerelésében még grandiózusabban csengett. 

király viktor kaposfest
Uralta a színpadot Király Viktor a Kaposfesten. Fotó: Muzslay Péter 

Az énekes napközben több sztorit is posztolt Kaposvárról, ahol először lépett fel. Azt írta egyik sztorijában, gyönyörű a város, de néhány kulisszák mögé betekintést engedő felvételt is közölt a próbáról és persze magáról a koncertről is. 

A Budapest Jazz Orchestra koncertje Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

A hétvégén nővére, Király Linda is Somogyba is látogat, ugyanis ő lesz a sztárfellépő a szombati Miss Olympians Beach döntőn, Balatonlellén. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu