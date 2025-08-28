Kaposváron koncertezik Mága Zoltán és még jegyet se kell venni, hogy lásd

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, hegedűművész érdemes művész. Eddig a világ legrangosabb koncerttermeiben mutatta be a magyar zenei hagyományokat. Játékát a klasszikus zene, a népzene, a cigányzene, a popzene és egyéb irányzatok ötvözésével kialakított crossover stílusát világszerte elismerik. Most Kaposvárra látogat, hogy a Rippl-Rónai Fesztivál meglepetésvendége legyen. A koncertre korlátozott számban ülőhelyek is igényelhetőek, ahogy arra Szita Károly polgármester felhívta a figyelmet. Az ülőhelyeket szeptember 2-től a kaposvári Tourinform Irodában a készlet erejéig lehet igényelni a nyitvatartási időben.

Fontos, hogy ülőjegyet csak kaposvári lakcímkártyával lehet kérni. Az állóhelyekhez nem szükséges jegyet igényelni.