augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rippl-Rónai Fesztivál

1 órája

Kaposváron koncertezik Mága Zoltán és még jegyet se kell venni, hogy lásd

Címkék#Mága Zoltán#Mága Zoltán hegedűművész#SONLINE

Ingyen koncertre csábít Kaposvár a Kossuth térre. Szita Károly Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a nagyszerű hírt, miszerint a világhírű hegedűművész érkezik a somogyi vármegyeszékhelyre.

Mócza Dániel
Kaposváron koncertezik Mága Zoltán és még jegyet se kell venni, hogy lásd

Fotó: MW

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, hegedűművész érdemes művész. Eddig a világ legrangosabb koncerttermeiben mutatta be a magyar zenei hagyományokat. Játékát a klasszikus zene, a népzene, a cigányzene, a popzene és egyéb irányzatok ötvözésével kialakított crossover stílusát világszerte elismerik. Most Kaposvárra látogat, hogy a Rippl-Rónai Fesztivál meglepetésvendége legyen. A koncertre korlátozott számban ülőhelyek is igényelhetőek, ahogy arra Szita Károly polgármester felhívta a figyelmet. Az ülőhelyeket szeptember 2-től a kaposvári Tourinform Irodában a készlet erejéig lehet igényelni a nyitvatartási időben. 

Fontos, hogy ülőjegyet csak kaposvári lakcímkártyával lehet kérni. Az állóhelyekhez nem szükséges jegyet igényelni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu