U.S. Air Force Band

3 órája

Amerikai katonák érkeztek, belerengett a Kossuth tér

Címkék#Kossuth tér#légierő katonazenekara#közönség

Olyan muzsikát adtak elő, hogy belerengett a Kossuth tér is. Az amerikai légierő katonazenekara adott koncertet Kaposváron, amelyet a közönség vastapssal jutalmazott és tátott szájjal hallgatták a felcsendülő muzsikát.

Koszorus Rita
Amerikai katonák érkeztek, belerengett a Kossuth tér

Fantasztikus hangulatról tanúskodnak képes krónikásunk, Lang Róbert 1994. márciusában készült fotói. A kaposvári Kossuth teret betöltötte a muzsika, ugyanis katonazenekari találkozó színesítette a fénykorát élő Kaposvári Tavaszi Fesztivált. 

Katonazenekari találkozó a Kossuth téren Kaposváron
Katonazenekari találkozó a Kossuth téren Kaposváron. Fotó: Lang Róbert 

Kollégánk is ott fotózott a szépen öltözött katonák között, akik úgy fújták, hogy egy pillanat alatt szívükbe zárta őket a kaposvári közönség. – Nálunk fújtak megint, ők harmincöten, az USA, Európában állomásozó légiereje koncert-fúvószenekrának muzsikusai. Az érzés a téren, a vevők százaiban az égig ért, s tán még a láthatatlan AWACS-oknak is megbillegtette szupermasszív szárnyait, és a radarernyőkre táncikáló hangjegyeket is rajzolhatott, írta a tudósítást a Somogyi Hírlap, 1994. márciusi 26-i számában. 

Fergeteges volt a hangulat. Fotó: Lang Róbert 

Katonazenekari találkozó a főtéren

A grandiózus zenével fűszerezett eseményt a városházi balkonról felcsendülő fanfár nyitotta meg.  Katona és tűzoltózenekarok is felléptek, de az igazi különlegesség a U.S. Air Force Band volt. Az amerikai zenészeket R. W. Sebby alezredes vezényelte. – A fegyelmezett, napszemüveges tisztből közvetlen, kedves ember lépett elő, amikor az előtte nyílt színen és kitartóan vezénylő kislánynak némi ritmusérzéki segítséget adott, írta lapunk korabeli tudósításában. 

Az amerikai légierő katonazenekara muzsikált Kaposváron. Fotó: Lang Róbert 

A Kaposvári Honvédzenekart Szabó László dirigálta a kaposvári találkozón, ahol parádés előadásukat vastaps jutalmazta. 

Katonazenekari találkozó Kaposváron 1994.

Fotók: Lang Róbert

 

