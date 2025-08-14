3 órája
Amerikai katonák érkeztek, belerengett a Kossuth tér
Olyan muzsikát adtak elő, hogy belerengett a Kossuth tér is. Az amerikai légierő katonazenekara adott koncertet Kaposváron, amelyet a közönség vastapssal jutalmazott és tátott szájjal hallgatták a felcsendülő muzsikát.
Fantasztikus hangulatról tanúskodnak képes krónikásunk, Lang Róbert 1994. márciusában készült fotói. A kaposvári Kossuth teret betöltötte a muzsika, ugyanis katonazenekari találkozó színesítette a fénykorát élő Kaposvári Tavaszi Fesztivált.
Kollégánk is ott fotózott a szépen öltözött katonák között, akik úgy fújták, hogy egy pillanat alatt szívükbe zárta őket a kaposvári közönség. – Nálunk fújtak megint, ők harmincöten, az USA, Európában állomásozó légiereje koncert-fúvószenekrának muzsikusai. Az érzés a téren, a vevők százaiban az égig ért, s tán még a láthatatlan AWACS-oknak is megbillegtette szupermasszív szárnyait, és a radarernyőkre táncikáló hangjegyeket is rajzolhatott, írta a tudósítást a Somogyi Hírlap, 1994. márciusi 26-i számában.
Katonazenekari találkozó a főtéren
A grandiózus zenével fűszerezett eseményt a városházi balkonról felcsendülő fanfár nyitotta meg. Katona és tűzoltózenekarok is felléptek, de az igazi különlegesség a U.S. Air Force Band volt. Az amerikai zenészeket R. W. Sebby alezredes vezényelte. – A fegyelmezett, napszemüveges tisztből közvetlen, kedves ember lépett elő, amikor az előtte nyílt színen és kitartóan vezénylő kislánynak némi ritmusérzéki segítséget adott, írta lapunk korabeli tudósításában.
A Kaposvári Honvédzenekart Szabó László dirigálta a kaposvári találkozón, ahol parádés előadásukat vastaps jutalmazta.
Katonazenekari találkozó Kaposváron 1994.Fotók: Lang Róbert