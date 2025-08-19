augusztus 19., kedd

Huba névnap

Szent István ünnepe

2 órája

Augusztus 20: egyetemi oktató, népi iparművész és történész is a kitüntetettek között

Címkék#kaposvári campus#Csapó Angéla#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#Fehér István#kitünetetés#Gyuricza Csaba

Népi iparművészt, üzletembert és kutatókat is díjaztak az államalapítás ünnepe alkalmából. Újabb magas rangú kitüntetéseket adtak át somogyiaknak augusztus 20-a alkalmából.

Koszorus Rita
Augusztus 20: egyetemi oktató, népi iparművész és történész is a kitüntetettek között

Fotó: Hegedüs Róbert

A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége kitüntetéseként Népművészet Mestere díjban részesült Csapó Angéla, kaposvári iparművész, aki nagyon sokat tett azért, hogy ne merüljenek feledésbe olyan népi mesterségek, mint a szövés vagy a takács munka. 

csapó angéla a népművészet mestere kitüntetést kaptt
Csapó Angéla (Jobbról) a Népművészet Mestere kitüntetést vehetett át a Pesti vigadóban. Fotó: Lang Róbert 

 Kitüntetések az állami ünnepen

Ugyancsak a Pesti vigadóban vehette Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetését Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora. A Kaposvári Campus rektora példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként kapott kitüntetést az államalapítás ünnepén. 

Nem ő volt az egyetlen Kaposvári Campushoz kötődő kutató, aki állami kitüntetést kapott. Nagy István agrárminiszter Darányi Ignác Díjat adományozott  Dr. Nagy Istvánnak, a MATE, Állattenyésztési Tudományok Intézet, Kaposvári Campus tanszékvezető egyetemi tanárának. A somogyi kutató a magyar sertés- és nyúlfajták kialakítása, nemesítése és génmegőrzése terén elért nemzetközi eredményeiért kapta a díjat. 

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Bana Sándornak, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gazdasági és kereskedelmi igazgatójának; a balatoni halgazdálkodás gazdasági területén végzett példamutató munkája elismeréseként vehette át az elismerést. 

Elismerést kapott augusztus 20-a alkalmából Fehér István, a SEFAG Zrt. vezérigazgatója, valamint lovagkereszttel jutalmazták Kovács Emőke kaposvári történészt is az államalapítás ünnepén. 

 

 

 

