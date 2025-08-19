Augusztus 20: egyetemi oktató, népi iparművész és történész is a kitüntetettek között

A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége kitüntetéseként Népművészet Mestere díjban részesült Csapó Angéla, kaposvári iparművész, aki nagyon sokat tett azért, hogy ne merüljenek feledésbe olyan népi mesterségek, mint a szövés vagy a takács munka.

Csapó Angéla (Jobbról) a Népművészet Mestere kitüntetést vehetett át a Pesti vigadóban. Fotó: Lang Róbert

Kitüntetések az állami ünnepen

Ugyancsak a Pesti vigadóban vehette Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetését Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora. A Kaposvári Campus rektora példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként kapott kitüntetést az államalapítás ünnepén.

Nem ő volt az egyetlen Kaposvári Campushoz kötődő kutató, aki állami kitüntetést kapott. Nagy István agrárminiszter Darányi Ignác Díjat adományozott Dr. Nagy Istvánnak, a MATE, Állattenyésztési Tudományok Intézet, Kaposvári Campus tanszékvezető egyetemi tanárának. A somogyi kutató a magyar sertés- és nyúlfajták kialakítása, nemesítése és génmegőrzése terén elért nemzetközi eredményeiért kapta a díjat.

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Bana Sándornak, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gazdasági és kereskedelmi igazgatójának; a balatoni halgazdálkodás gazdasági területén végzett példamutató munkája elismeréseként vehette át az elismerést.

Elismerést kapott augusztus 20-a alkalmából Fehér István, a SEFAG Zrt. vezérigazgatója, valamint lovagkereszttel jutalmazták Kovács Emőke kaposvári történészt is az államalapítás ünnepén.